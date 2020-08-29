Против Лукашенко восстали женщины: диктатура неизбежно будет свергнута

В Беларуси подходит к концу уже третья неделя протестов против диктаторского режима Александра Лукашенко, который всеми силами пытается удержать власть. Женский марш солидарности в Минске 29 августа, как и недавний допрос писательницы-гордости белорусского народа Светланы Алексиевич, является яркой иллюстрацией всех проблем Бацьки.

Лукашенко уже не боятся. Девушки, женщины и бабушки, которые вышли сегодня в Минске на протесты, это лишь доказали. И ошибался Лукашенко, думая, что Светлана Тихановская – единственная его боль. Силовики и автозаки уже давно не пугают белорусов, а лишь выступают мощным сигналом к объединению и историческим изменениям.

Женщины в Минске вышли на протест против Лукашенко Telegram-канал TUT.BY новости

Женщины в Минске вышли на протест против Лукашенко Telegram-канал TUT.BY новости

Женщины в Минске вышли на протест против Лукашенко Telegram-канал TUT.BY новости

У белорусов есть свои герои, патриоты до мозга костей, которые готовы выводить страну из тени Советского Союза и России. Гражданин Лукашенко уже не считается "легитимным и законным руководителем". Музыкант Сергей Михалок, публично заявив об этом, уж как никто другой чувствует мысли родного народа. Еще одним ударом по политическому самолюбию Лукашенко стало предложение экс-лидера "Ляписа" выдвинуть в президенты Светлану Алексиевич:

"Мы давно уже не доверяем профессиональным политикам. Политтехнологии, фокус-группы – мы все устали от этих фокусов. Хорошими кандидатами будут те люди, которые на протяжении многих лет доказывали своими словами, поступками, идеями и трудом доказывали, что они являются патриотами Беларуси и хотят, чтобы Беларусь была свободной, независимой, процветающей европейской страной. Например Светлана Алексиевич – нобелевский лауреат по литературе, женщина с твердыми моральными и этическими убеждениями".

Светлана Алексиевич TUT.BY

Весьма интересное предложение. Возможно, лучшей кандидатуры и вовсе не найти в стране прямо сейчас. Ведь это женщина, которую безгранично уважают белорусы, но вряд ли сам Лукашенко, ошибочно полагая, что противоположный пол якобы не способен повести народ за собой. Настолько неспособен, что Алексиевич в ее 72 года нужно было тащить на допрос по "захвату власти"? Риторический вопрос...

Светлана Алексиевич БЕЛТА

Александр Лукашенко

Очевидно, удержаться в кресле президента, как это было после протестов в 2006 и 2011 годах, у Лукашенко уже не получится. Беларусь в шаге от того, чтобы успешно завершить свою цветную революцию, как это было в разные времена в Румынии, Грузии, Киргизии, Литве и других странах вольных отважных народов.

Свержение режима неизбежно. Лукашенко следует это осознать и уйти, дабы не повторить случайно судьбы Чаушеску. Очевидно, что граждан Беларуси, терпевших Лукашенко целых 26 лет, уже ничем не остановить: ни оружием, ни дубинками силовиков, ни угрозами увольнения, ни запугиванием войсками НАТО.