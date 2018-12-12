Протесты во Франции: Боровой назвал разрушительную цель Путина

Кремль создает и поддерживает точки нестабильности в разных регионах мира, в том числе и Франции, для увеличения своего влияния в мире.

Комментируя OBOZREVATEL возможную причастность спецслужб РФ к протестам "желтых жилетов" в Париже, российский политик Константин Боровой справедливо отметил: "На самом деле вопрос не в том, участвовали ли российские спецслужбы или не участвовали в провокационной деятельности именно во Франции. Вопрос в том, где они не участвовали".

По его словам, Кремль добивается нестабильности в регионах, чтобы пробиваться в международную политику и иметь влияние на переговорах.

На протестах во Франции развернули флаг фейковой "ДНР"

"С помощью этих инструментов он прорывается в международную политику. С ним ведут переговоры, и это при условии того, что российские власти – это террористическая организация, которая захватила власть в России", – говорит россиянин.

Создавая напряженность в разных точках мира, Путин управляет ситуацией в своих интересах, как поясняет российский политик, сейчас ему нужна нестабильность в Европе, чтобы создать новые площадки и в условиях нестабильности легко влиять на ситуацию.

Протесты во Франции

"Усиливаются радикальные политические группировки, через которые можно влиять на принятие европейцами решений. Сейчас достаточно непредсказуемая ситуация с "Северным потоком – 2". Во Франции протесты начались с проблем экономических, в свою очередь Европа говорит США, что им нужны деньги, им нужен "Северный поток – 2", потому что буде существенно дешевле газ", – сказал российский политик.

По мнению Борового, было бы странно, что российские спецслужбы упустили эту возможность влияния на мировую политику.

"Он хочет влиять на политику Европы и с помощью этих инструментов решать свои проблемы. Я не слышал последние комментарии со стороны Франции по "Северному потоку – 2", но то ли отказались, то ли отказываются, и вот результат. И Путин уже не бандит, с которым нельзя разговаривать, а спасительный элемент для Франции, Германии и других, чтобы был дешевый газ, дешевые энергоресурсы и снижение цен на бензин", – отметил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября во Франции начались протесты против повышения цен на топливо. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

Позже митинги переросли в антиправительственные акции. Демонстранты обнародовали список требований к французскому правительству. Манифест состоял из 25 пунктов и включает, в частности, выход из ЕС и НАТО и остановку приема мигрантов на принятие и интеграцию которых у Франции нет средств.

Служба безопасности Украины заявила, что Москва причастна к беспорядкам в Париже - вывод был сделан на основе фотографии двух активистов в желтых жилетах с флагом "ДНР".

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французские власти проверяют информацию о том, что Россия может быть причастна к массовым протестным акциям и беспорядкам на фоне демонстраций "желтых жилетов".

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