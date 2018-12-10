Протесты во Франции: рассекречена цель Кремля

Россия использует массовые акции протеста "желтых жилетов" во Франции для расшатывания ситуации в Евросоюзе. В первую очередь информационные атаки РФ сосредоточиваются в Интернете.

Об этом ObozTV рассказала эксперт-международник Ирина Верещук. По ее словам, Кремль просто не мог пройти мимо такого удачного для себя шанса.

"А что должна была делать Россия? Такое поле для деятельности, в центре Европы! Да это же счастье – садись и работай!" – пошутила Верещук.

Она считает, что появление среди "желтых жилетов" людей с флагами "Л/ДНР" и лозунгами "За Россию" – это провокационная самодеятельность. Настоящие же атаки сосредоточены в сети и главную угрозу представляют так называемые "кремлеботы".

"Ведь с чего началась революция? С Интернета. И они прекрасно знают, что делают. Они разгоняют эту ситуацию там, а все читают! Там уже такие невероятные сплетни – что Францию завалят мигрантами, что после заседания ООН ее возьмут под протекторат ООН, введут войска и так далее", – перечислила эксперт.

Протесты "желтых жилетов" во Франции

"Посмотрите социологию: 72% французов поддерживают эти протесты. То есть, подоплека имеется. Россия только использует эти общественные движения и эмоциональные импульсы в своих интересах", – резюмировала Верещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, протесты против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

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