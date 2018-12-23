Протесты во Франции: Макрон пригрозил жесткой расправой

Во Франции уже шестую неделю не утихают протесты "желтых жилетов". В этой связи президент страны Эммануэль Макрон призвал людей соблюдать порядок и напомнил, что причастные к насильственным действиям в ходе митингов понесут суровое наказание.

Свою позицию политик озвучил во время визита на военную французскую базу в Чаде (там располагается главный штаб войск Франции), сообщает AFP.

"Желтые жилеты" во Франции Euronews

"Сейчас должен быть порядок, спокойствие и гармония. Наша страна нуждается в этом", — сказал Макрон. Вместе с тем, он подчеркнул, что все, кого уличат в насилии на массовых акциях протеста, предстанут перед "наиболее суровыми" наказаниями в рамках закона.

Эммануэль Макрон "Еспресо.TV"

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря очередной митинг "желтых жилетов" в Париже перерос в столкновения протестующих с полицией. Силовики применили слезоточивый газ и водометы, 220 человек были задержаны.

Напомним, что протесты противповышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. Тогда по всей стране в протестных мероприятиях приняли участие более 120 тыс. человек. При этом рейтинг Эммануэля Макрона на фоне протестов упал до рекордно низкого уровня – 25%.

8 декабря в Париже продолжились протесты, которые переросли в столкновения с силовиками. В тот день протестовали свыше 125 тысяч человек, а также десятки человек получили ранения.

Участники протестов обнародовали список требований к французскому правительству. Манифест состоял из 25 пунктов и включал, в частности, выход из ЕС и НАТО. Кроме того, "желтые жилеты" требовали повышения минимальных зарплаты и пенсии на 40%,отмены налогов, которые превышают 25% от состояния гражданина, создания новых вакансий, запрета пластиковой посуды и другое.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране. Он также пообещал жителям страны, что будут выполнны некоторые требования.