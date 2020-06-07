Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что массовые протесты и беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда – это последствия "хаоса", который сеют Штаты.

Такое заявление прозвучало в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым" 7 июня.

"То, что сейчас творится и в Европе, и в Соединенных Штатах, – это ответ на ваш вопрос: они получают ровно то, что они посеяли. Посеяв хаос, они получили хаос у себя", – цитируют Захарову "РИА Новости".

Представительница российского Министерства иностранных дел добавила: "Все то, что они внедряли в мировое сознание, сейчас пожинают сами".

По ее мнению, Америку поразили последствия тезисов, которыми страна сама агитировала по всему миру. "Возможность дестабилизации обстановки, возможность игры на внутренних противоречиях, которые являются естеством любого государства и народа, которые нужно преодолевать на законных основаниях", – привела примеры Захарова.

Мария Захарова www.crimea.kp.ru

Напомним: 7 июня в Нью-Йорке отменили комендантский час, который действовал в городе на фоне беспорядков со 2 июня, а президент Дональд Трамп распорядился начать вывод войск из Вашингтона.

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