Протесты в США: Трампа спрятали в бункер в Вашингтоне и ввели комендантский час
В столице США Вашингтоне и еще 40 городах ввели комендантский час в связи с массовыми беспорядками из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими.
Кроме того, по информации The New York Times, президента Дональда Трампа отвезли в подземный бункер во время протестов около Белого дома.
Там он якобы просидел меньше часа. Ранее бункер использовали во время терактов.
"Мэр Боузер вводит комендантский час в городе Вашингтон с 23:00 воскресенья, 31 мая, до 18:00 понедельника, 1 июня. Она также активизировала Национальную гвардию для поддержки управления столичной полиции", – сообщила мэр Вашинтона Мюриэл Боузер на своей странице в Twitter.
Отмечается, что протесты в Вашингтоне продолжаются с пятницы. Возле резиденции президента были слышны оскорбления в его адрес, некоторые митингующие бросались кирпичами и бутылками.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что видео, на котором полицейский задушил афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, стало символом протестов в США. На записи слышно, что Флойд говорил в последние минуты жизни.