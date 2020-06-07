Трамп вывел Нацгвардию из охваченного протестами Вашингтона
Президент США Дональд Трамп 7 июня распорядился начать вывод войск Национальной гвардии из Вашингтона, куда их направили из-за беспорядков после убийства Джорджа Флойда.
Американский глава отметил, что ситуация уже "находится под полным контролем". Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия... Они поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится", – заявил президент.
Он добавил, что в ночь на воскресенье в Вашингтоне "появилось гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".
Напомним: 7 июня в Нью-Йорке отменили комендантский час, который действовал в городе на фоне беспорядков со 2 июня.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. Коп, задерживая мужчину, придушил его шею коленом.
Выяснилось, что афроамериканец был заражен коронавирусом.
Смерть Флойда повлекла масштабные протесты, которые часто перерастали в беспорядки. В результате погибли минимум 13 человек.
Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки.
Бывшему полицейскому Дереку Чавену, который задерживал афроамериканца, ужесточили обвинение до убийства второй степени.
С Флойдом простились 4 июня в Миннеаполисе.
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