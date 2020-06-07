Трамп вывел Нацгвардию из охваченного протестами Вашингтона

Президент США Дональд Трамп 7 июня распорядился начать вывод войск Национальной гвардии из Вашингтона, куда их направили из-за беспорядков после убийства Джорджа Флойда.
Американский глава отметил, что ситуация уже "находится под полным контролем". Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия... Они поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится", – заявил президент.
Он добавил, что в ночь на воскресенье в Вашингтоне "появилось гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".
Дональд Трамп
Напомним: 7 июня в Нью-Йорке отменили комендантский час, который действовал в городе на фоне беспорядков со 2 июня.
I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины. Коп, задерживая мужчину, придушил его шею коленом.
Выяснилось, что афроамериканец был заражен коронавирусом.
Смерть Флойда повлекла масштабные протесты, которые часто перерастали в беспорядки. В результате погибли минимум 13 человек.
Президент США Дональд Трамп распорядился развернуть военные подразделения в Вашингтоне, чтобы прекратить беспорядки.
Бывшему полицейскому Дереку Чавену, который задерживал афроамериканца, ужесточили обвинение до убийства второй степени.
С Флойдом простились 4 июня в Миннеаполисе.
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