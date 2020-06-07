Трамп вывел Нацгвардию из охваченного протестами Вашингтона

Президент США Дональд Трамп 7 июня распорядился начать вывод войск Национальной гвардии из Вашингтона, куда их направили из-за беспорядков после убийства Джорджа Флойда.

Американский глава отметил, что ситуация уже "находится под полным контролем". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия... Они поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится", – заявил президент.

Он добавил, что в ночь на воскресенье в Вашингтоне "появилось гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".

Дональд Трамп

Напомним: 7 июня в Нью-Йорке отменили комендантский час, который действовал в городе на фоне беспорядков со 2 июня.

I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington, D.C., now that everything is under perfect control. They will be going home, but can quickly return, if needed. Far fewer protesters showed up last night than anticipated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!