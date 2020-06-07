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7 июня • обновлено в 18:05
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Трамп вывел Нацгвардию из охваченного протестами Вашингтона

2.6т
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Президент США Дональд Трамп 7 июня распорядился начать вывод войск Национальной гвардии из Вашингтона, куда их направили из-за беспорядков после убийства Джорджа Флойда.

Американский глава отметил, что ситуация уже "находится под полным контролем". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия... Они поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится", – заявил президент.

Он добавил, что в ночь на воскресенье в Вашингтоне "появилось гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Напомним: 7 июня в Нью-Йорке отменили комендантский час, который действовал в городе на фоне беспорядков со 2 июня.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Персона
Дональд Трамп
Место
США Вашингтон
Теги
политика военные протесты в Москве
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