Протестующего в Минске убил спецназ, момент попал на видео – расследователи

Первый официальный погибший на протестах в Минске – Александр Тарайковский, – вероятно, умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации в руке неизвестного устройства.

Об этом заявили расследователи команды Conflict Intelligence Team (CIT), которые занимаются исследованиям военных конфликтов. Уточняется, что Тарайковский умер 10 августа на улице Притыцкого.

Александр Тарайковский. medium.com

В сети было опубликовано видео, снятое, как подтвердили в CIT, на месте гибели протестующего (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Видео (верхний кадр) было снято в Минске на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. medium.com

На раскадровке ролика не видно взрывного устройства, зато видна вспышка от выстрела со стороны шеренги силовиков. На видео зафиксировано, как протестующий после вспышки начинает шататься, падает на левый бок и неподвижно лежит на спине.

Момент выстрела. medium.com

В CIT отметили, что в ночь с 10 на 11 августа в Минске появились группа бойцов в зеленой форме и с оружием, – вероятно, бойцы спецназа КГБ Беларуси "Альфа" или спецназовцев МВД "Алмаз".

Исследователь Роберт Ли определил их оружие как дробовики Benelli M4 и гранатометы ГМ-94 (и те, и те могут стрелять резиновыми пулями).

Бойцы с оружием возле места гибели протестующего. medium.com

Момент того, как один из силовиков применял оружие, попал на фото. medium.com

"В любом случае, это видео свидетельствует против версии МВД Беларуси о самоподрыве, поскольку никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, тогда как вспышка от выстрела одного из спецназовцев в шеренге, наоборот, видна очень хорошо", – сказано в материале Conflict Intelligence Team.

Добавим, по данным TUT.BY, Тарайковскому было 34 года, у него осталась трехлетняя дочь. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти – открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.

[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 11, 2020

О протестных акциях в Беларуси 14 августа читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Минске люди принесли цветы на место гибели участника протестов. Силовики разогнали эту акцию.

В МВД страны ранее признали, что во время митинга против результатов выборов погиб один человек.

Силовики утверждают, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и оно якобы взорвалось в его руке.

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