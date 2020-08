Протестующего в Минске убил спецназ, момент попал на видео – расследователи

Первый официальный погибший на протестах в Минске – Александр Тарайковский, – вероятно, умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации в руке неизвестного устройства.

Об этом заявили расследователи команды Conflict Intelligence Team (CIT), которые занимаются исследованиям военных конфликтов. Уточняется, что Тарайковский умер 10 августа на улице Притыцкого.

В сети было опубликовано видео, снятое, как подтвердили в CIT, на месте гибели протестующего (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

На раскадровке ролика не видно взрывного устройства, зато видна вспышка от выстрела со стороны шеренги силовиков. На видео зафиксировано, как протестующий после вспышки начинает шататься, падает на левый бок и неподвижно лежит на спине.

В CIT отметили, что в ночь с 10 на 11 августа в Минске появились группа бойцов в зеленой форме и с оружием, – вероятно, бойцы спецназа КГБ Беларуси "Альфа" или спецназовцев МВД "Алмаз".

Исследователь Роберт Ли определил их оружие как дробовики Benelli M4 и гранатометы ГМ-94 (и те, и те могут стрелять резиновыми пулями).

"В любом случае, это видео свидетельствует против версии МВД Беларуси о самоподрыве, поскольку никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, тогда как вспышка от выстрела одного из спецназовцев в шеренге, наоборот, видна очень хорошо", – сказано в материале Conflict Intelligence Team.

Добавим, по данным TUT.BY, Тарайковскому было 34 года, у него осталась трехлетняя дочь. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти – открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери.

[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb