Протесты в Минске: силовики применили светошумовые гранаты и водометы. Видео

Мирослав Семенюк Мир 16:26, 11.10.2020 Обновлено: 16:33, 11.10.2020

В воскресенье, 11 октября, белорусские силовики применили против протестующих в Минске светошумовые гранаты и водометы.

Местные Telegram-каналы сообщают о применении светошумовых гранат и слезоточивого газа на улице Победителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На Немиге силовики применили против протестующих водометы.

В результате столкновений есть раненые, им оказывают первую медицинскую помощь.

Люди, раненые во время разгона у стелы в Минске
"Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, порядка 50 сторонников оппозиции задержаны в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов у стелы "Минск – город-герой".

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