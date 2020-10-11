Протесты в Минске: силовики применили светошумовые гранаты и водометы. Видео

В воскресенье, 11 октября, белорусские силовики применили против протестующих в Минске светошумовые гранаты и водометы.

Местные Telegram-каналы сообщают о применении светошумовых гранат и слезоточивого газа на улице Победителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На Немиге силовики применили против протестующих водометы.

В результате столкновений есть раненые, им оказывают первую медицинскую помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, порядка 50 сторонников оппозиции задержаны в результате столкновений с сотрудниками правоохранительных органов у стелы "Минск – город-герой".