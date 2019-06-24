''Россия – наш враг!'' Как Грузия дала отпор Кремлю и чем закончится "Майдан"

В столице Грузии Тбилиси тысячи местных жителей выступили против России.

Люди резко отреагировали на появление в парламенте страны депутата-коммуниста Сергея Гаврилова, который провел заседание Межпарламентской православной ассамблеи в кресле спикера парламента.

Протесты переросли в массовые драки, пострадали десятки людей. Что происходит на грузинском “майдане” и чем это может закончиться – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В ночь на 21 июня в Грузии произошли масштабные акции протесты против России;

Жителей столицы возмутил хамский поступок российского депутата-коммуниста, который сел в кресло спикера грузинского парламента и на русском языке открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия;

Более 10 тысяч оппозиционеров взяли штурмом парламент, в столкновениях с полицией пострадали несколько сотен человек. Правоохранители действовала достаточно грубо;

В ответ на антироссийские восстания в Тбилиси, в Москве распорядились фактически закрыть авиасообщение между двумя странами;

“Майдан” в Грузии имеет прежде всего внутренние причины и последствия. Но он не отменяет негативное отношение грузин к России. Многие помнят аннексию Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Правящая партия Грузии выполнила одно из требований протестующих – парламентские выборы по пропорциональной вместо мажоритарной. Среди требований также – досрочные выборы и отставка главы МВД.

Что произошло в Тбилиси

Скандал спровоцировало приглашение российского депутата от Коммунистической партии Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента. Дело в том, что в Тбилиси проходила сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

В рамках ее работы, участники приехали в здание грузинского парламента. Там они начали заседание, а депутат от КПРФ Гаврилов, как председательствующий в ассамблеи, занял кресло спикера грузинского парламента. Такое странное решение организаторов – допустить на встречу, связанную с православием – депутата-коммуниста, да еще и в кресло главы парламента, повергло в шок многих жителей Тбилиси.

Учитывая агрессию РФ в 2008 году в Абхазии и Южной Осетии (фактическая аннексия территории Грузии), многие жители негативно относятся к российским властям. А сам факт приезда росдепутата – был воспринят как хамство и очередная попытка россиян навязать свои идеи соседней стране.

Уже через несколько часов около 10 тысяч человек собрались у здания парламента на акцию протеста. Участники потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе. Оппозиция объявила его предателем.

После начались столкновения, оппозиционеры успешно взяли штурмом парламент. Российская делегация была спешно эвакуирована в отель, а протестующие продолжили столкновения с полицией. Правоохранители подавляли акцию довольно жестко, используя резиновые пули.

По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений 20-21 июня в Тбилиси пострадали 240 гражданских и 80 полицейских. Не менее двух человек лишились глаз, несколько пострадавших находятся в реанимации. По неофициальным данным, количество задержанных превысило 300 человек.

Пострадавший от пуль митингующий 360.tv

Правда, на следующий день акции протеста продолжились. Как результат — спикер парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Кресла зашатались практически под всеми влиятельными грузинскими политиками. В частности и министром внутренних дел Георгием Гахарией.

Ираклий Кобахидзе

Грозит ли Грузии “майдан”?

Накал страстей в Грузии достигает своего пика. Говорить о каких-то кардинальных столкновениях пока рано, но многие жители столицы и других городов недовольны властями. При этом возмущения вызывает уже не столько наглость российского депутата, а та жестокость, с которой разгоняли демонстрантов.

“Все в шоке, что грузинское правительство использует резиновые пули против своих же людей, которые протестовали против оккупации, это безумие. Многие находятся в больницах – мои друзья и коллеги. Есть две девочки и мальчик, которые потеряли глаза, и теперь всю свою жизнь они должны жить с этим, ради чего?” – рассказала OBOZREVATEL одна из участниц митинга в Тбилиси Дина Оганова.

По ее словам, официально 20% территории Грузии оккупирована Россией, но есть ползучая граница, которая все еще движется.

"Поскольку люди никогда не согласятся жить под российской оккупацией, грузинам не нужны никакие россияне, как Гаврилов, чтобы сидеть в нашем парламенте и открывать заседание ассамблеи на русском языке. Человек, который воевал против нас в 90-х годах в Абхазии. Мы никогда не будем жить опять под российской оккупацией, все кончилось распадом Советского Союза. Мы – маленькая, но независимая страна, которая всегда будет бороться за свои права”, – отметила Оганова.

Радикальные настроения местных жителей по отношению к агрессору отмечает и Мамука Мамулашвили, командир "Грузинского легиона". Он смело называет происходящие в Грузии “майданом”.

“В Грузии идет т.н. ползучая оккупация и эта оккупация будет активирована. Воздушное пространство Грузии уже было нарушено российскими военными вертолетами. Думаю, российская сторона пытается показать какое-то военное влияние. Уверен, что протестные акции не прекратятся, пока люди, виноватые в неадекватном использовании силы, не пойдут в отставку. Или же все власти. Потому что сегодня в Грузии мы четко видим пророссийские власти”, – рассказал он в эфире ObozTv.

В действительности, у конфликта в Грузии есть как внутренние последствия, так и внешние. Внутри страны сейчас активная борьба между политическими элитами.

Из-за акций протеста у лидера партии “Путь Грузии”, президента страны Саломе Зурабишвили возникли серьезные проблемы. Вероятно, ее политическая сила не сможет сохранить влияние в политике в следующем году, когда в стране пройдут парламентские выборы.

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"Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия", – уже успела намекнуть на “руку Москвы” Зурабишвили.

В Кремле решили не тянуть и ответили фактическим запретом на авиасообщение между двумя странами. Так, президент России Владимир Путин своим указом с 8 июля запретил перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Параллельно грузинские авиакомпании приостанавливают перелеты в Россию.

В Кремле ситуацию в Тбилиси позиционируют более как внутренний конфликт, имеющий прямое влияние на международные отношения. В близком к Администрации президента Telegram-канале “Незыгарь” указано, что отдельные силы влияния в Грузии начали “разборки”, ориентированные на Россию, США и Германию.

Авторы канала также считают, что цель конфликта стоит прежде всего в отстранении от власти Бидзина Иванишвили – грузинского олигарха, приближенного к Москве.

Вероятно, "майдан" в Грузии не перерастет в масштабный гражданский конфликт или войну с Россией. Во-первых, судя по первым реакциям из Москвы, там не ожидали такой негативной реакции на рядового депутата. Во-вторых, на данном этапе в Кремле прямо не говорили о какой-либо военной операции против Грузии.

В-третьих, конфликт судя по всему является внутренним. В стране негласно ведут войну как за влияние, так и за будущее страны – продолжать и далее евроинтеграцию, или снова вернуться в прямую зону влияния России.

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