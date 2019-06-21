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Протесты в Грузии привели к первым отставкам и кадровым решениям

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В Грузии после массовых протестов оппозиционных сил произошли первые кадровые перестановки и отставки в политике.

Так, в отставку ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Также свой пост покинул организатор ассамблеи православия, депутат парламента Грузии Закария Куцнашвили, передает "Интерфакс".

Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе

Викепедия

Закария Куцнашвили

Закария Куцнашвили

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе отметил, что парламентское большинство поддержит кандидатуру своего лидера Арчила Талаквадзе на посту председателя парламента.

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"После отставки с должности председателя парламента Ираклия Кобахидзе мы не рассматриваем на этот пост другую кандидатуру", — сказал Мдинарадзе.

Отметим, что оппозиционные силы выдвинули ряд требований:

  • отставка правительства и министра МВД;

  • досрочные выборы в парламент;

  • расследование и наказание виновных в ситуации с российским депутатом в парламенте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня в Грузии оппозиция штурмовала парламент. Протестующие ворвались в здание.

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Тема
Протесты в Грузии
Место
Грузия
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