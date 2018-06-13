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Протесты в Грузии: премьер-министр объявил об отставке

1.9тЧитать новость на украинском

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили уходит в отставку после скандала с убийством подростков.

"Я старался быть премьер-министром каждого гражданина. Я был и являюсь командным игроком. Исходя из этого, я замечаю настроения в команде и принимаю решение, которое в моей ситуации должен был принять любой руководитель команды. Я оставляю сегодня свою должность", — сказал он на брифинге, передает РИА "Новости".

В связи с эти, в отставку уходит все правительство.

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В соответствии с действующей редакцией конституции Грузии, премьер-министр является главой исполнительной власти и имеет реальные рычаги управления.

Георгий Квирикашвили

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в Грузии собралась многотысячная акция протеста против решения суда об убийстве двух подростков. Люди возмутились приговору двум обвиняемым в убийстве 16-летних школьников Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе. Одного человека оправдали, второму переквалифицировали обвинение на попытку умышленного убийства.

Граждане требовали отставки правительства, а также заключения отца одного из подозреваемых. В свою очередь, главный прокурор Ираклия Шотадзе сам ушел с поста.

Место
Грузия
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