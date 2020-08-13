Протесты в Беларуси: Захарова заявила, что противники РФ обречены на провал

Попытки найти "русский след" в организации беспорядков в Беларуси безосновательны, а попытки внести разлад в отношения между РФ и РБ обречены на провал.

Как сообщило ТАСС, об этом заявила 13 августа официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она выразила надежду на скорую стабилизацию обстановки в республике.

"Отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", – заявила Захарова.

По ее словам, российская сторона призывает все стороны к сдержанности и проявлению благоразумия.

"Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", – резюмировала Захарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси госСМИ показали на видео якобы провокаторов протестов, которые вспыхнули после выборов президента 9 августа. Некоторые из задержанных – парни в татуировках с нацистской символикой – оказались россиянами.