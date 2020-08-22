Протесты в Беларуси, игра властей и небольшой прогноз

Начался второй этап борьбы власти с протестами.

Люди радовались выходу чиновников и тому как освистали Луку. Самое печальное, что не догоняли (или делали вид, что не догоняют) те, кто считает себя лидером протестов либо человеком, знакомым с технологиями.

В реальности это преследовало 2 цели:

1. Снять эмоциональный накал. Извините за грубость - дать выплакаться (освистать). Включаем логику и думаем: первый раз освистали, второй освистали, на третий краем уха послушали. Тут до диалога - третьего раза никто доводить не хотел. Просто притупить уровень эмоций.

2. Выяснить какие звенья системы остались работоспособными. В авторитарной системе указание сверху должно выполняться. Если саботаж, то система не работает, альфа-самец выдохся. В таком формате ты (либо твои подчинённые) обязан оценить где связи работают, где может быть сбой. Ведь плохое выполнение в условиях кризиса, зачастую хуже невыполнения.

Вроде бы азы кризисного менеджмента. НО пипл радовался, не анализировал, не думал о следующих шагах. Это я не про людей а улице, а про тех, кто, по идее, брал на себя роль лидера/координатора.

И, наконец, третья причина "мягкости" - пауза в ожидании международной реакции. На данном этапе она в пользу Лукашенко: ЕС говорит о персональных санкциях, но текущие программы сотрудничества не пострадали. США санкции вообще не ввели, призывая к диалогу. ЕС, кстати, тоже. Диалог (но по правилам Лукашенко), кстати, может быть. То же самое обсуждение Конституции, которая является старой заготовкой на транзит власти и сегодня демонстрируется как желание изменять систему управления. Но диалог (или его имитация) будет позже. Пока же наступает второй этап борьбы с протестами.

Сейчас в дело включается прокуратура, СК. С одной стороны, внимание приковано к делу против Координационного совета. Народ возмущается, обсуждает. В реальности в ближайшую неделю будут проведены сотни, тысячи "профилактических бесед" с новыми, проявившимися лидерами протестов на местах. Именно они, а не заседающие в Координационном Совете на данном этапе являются целью системы. И поскольку КС пока не успел создать эффективную систему обмена информацией и защиты, эти люди уязвимы. Почему? Информационное поле забито другими. А так же публичными появлениями Лукашенко, "митингами" его сторонников. Правозащитники "подвешены" на тему задержанных в дни эскалации. Там люди попали в мясорубку, им действительно нужна помощь. И внимание к ним. юристов, психологов, консультантов. Пользуясь этим власть за неделю попытается вышибить из протестов низовой уровень лидерства, чтобы остался КС и остались недовольные властью люди, а между ними пустота.

На этом этапе, в зависимости от баланса сил, возможна и новая эскалация, уже меньших масштабов. Но, учитывая оживление агитационной машины режима, власть уже может выбирать с методами воздействия: грязь в информационном поле либо резиновые пули. Русские консультанты в качестве приоритета берут работу в интернет и чернуху про "оппозицию" или, как говорят сейчас "альтернативщиков" с экранов ТВ. Чем больше треша, тем лучше. Задача на данном этапе поднять градус эмоциональности у пассивного гражданина, который не выходил на протесты. Перенести конфликт с плоскости граждане-власть на уровень сосед против соседа. В больших городах это сразу не сработает. НО задача тут как раз небольшие населённые пункты - традиционная опора Лукашенко - там будут создавать ситуацию когда сами жители "заклюют" сторонников перемен.

И, наконец, третий этап, уже через неделю-две. Это работа с руководством протеста. Частично на раскол - приглашая одних поговорить и прессуя других посредством уголовных дел. В результате будут пытаться выбрать нескольких лидеров для "публичной порки" - угроз посадить надолго. Посадят ли - зависит от международного баланса и, в меньшей степени, внутренних процессов.

Что делать сторонникам перемен?

В первую очередь включать голову. В затяжном противостоянии важную роль играет системность работы и структура. Структура не означает вертикаль - на горизонтальных связях можно делать масштабнейшие вещи. Просто вопрос в ускорении создания таких связей, дублирования каналов коммуникации. Срок на это - максимум неделя. То есть надо делать, а не обсуждать.

Второе направление - контакты и консультации с внешними игроками. Ключевые страны, которые пытаются выработать своё мнение и свою позицию - Польша, страны Балтии, Чехия, Великобритания и Швеция. Кстати, США будут проводить политику, близкую к политике указанной группы. Проблемная зона - Германия и Франция, которые склоняются к мнению "это зона влияния Кремля, пусть он и решает". Очень важный вопрос и одновременно очень сложный - Китай. Пекин ставит на Лукашенко и демонстрирует, что он уже может быть актором на беларуском поле. НО проблема оппозиции (и новой и старой) - отсутствие не то что позиции по китайскому входу в Беларусь, но даже каналов коммуникации и тех, кто способен быть таким каналом. Какому количеству наших "партийных лидеров" приходила в голову мысль "а не подучить ли мне китайский"? Во-во. Это надо исправлять. Если не сегодня, то завтра, потому что КНР - игрок на нашем поле и на него надо пытаться выходить в ближайшие годы (если сейчас уже невозможно).

Третье - параллельные структуры. Солидарность беларусов показала, что количественно система "государства в государстве" возможна. Что это? Это, например, база данных "своих" докторов, к которым люди записываются на приём. Это, например, обучение детей "по индивидуальному плану" и создание платформы (то же онлайн) на которой будут работать, читать лекции, проводить уроки "свои" учителя. И получать за это деньги. Это те же онлайн ресурсы "заказывай у своих" - если хочешь что-то купить (товар, услугу), то логично, чтобы твои деньги шли в бизнес твоего единомышленника. Условный миллион среднего класса + активизировавшиеся граждане других социальных групп является хорошей стартовой площадкой.

И, наконец, главное - понимать, что любые перемены являются процессом со своими этапами, временем на реализацию. Волшебник, дарящий идеальный мир взмахом палочки - это из сказок. В реальности имеем процесс, зачастую весьма неприятный. Успех политической кампании (не электоральной на победу на выборах, а политической на изменение страны) состоит из этапов "активизация (лозунги и цели)" -"организация"- "планы" - "реализация". Пока наблюдаем первый этап. Перескочить на четвёртый без второго и третьего сложно. Потому что тогда либо не будет реализации либо это будет реализация чужих планов, к которым ты не имеешь никакого отношения.

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