Протесты в Беларуси: появились фото из эпицентра столкновений

Карина Бондаренко Мир 09:16, 12.08.2020

В сети появились фото из эпицентра столкновений в Беларуси в ночь на 12 августа.

Снимки с минского района Серебрянка, где протестовали против фальсификации результатов президентских выборов опубликовала "Наша ніва" в Telegram.

"Изюминка акций этого года – их масштаб: люди протестуют в десятках городов Беларуси и практически во всех районах Минска", – отметили под фото.

Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram
Протесты в Беларуси
"Наша ніва" в Telegram

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Беларуси задержали "координаторов и спонсора" проведения массовых протестов в Минске. У одного из мужчин в рюкзаке нашли более $10 тысяч, которые якобы предназначались для платы участникам массовых беспорядков.

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Мир

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