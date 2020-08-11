Протесты в Беларуси показали на Google Maps: видно, куда свозят технику и где разгоняют митингующих

Ольга Липич Мир 08:15, 11.08.2020 Обновлено: 08:23, 11.08.2020

В приложении Google Maps пользователи создали интерактивную карту митингов в столице Беларуси Минске, которые начались 10 августа после выборов президента.

На карте различными метками обозначены места перекрытия улиц, скопления отрядов ОМОНа, автомобилей и техники силовиков.

Желтыми отметками обозначены места, где митингующие могут найти приют, розовыми – места разгона участников акций, оранжевыми – места задержания протестующих.

Протесты в Беларуси показали на Google Maps
google.com/maps
Протесты в Беларуси показали на Google Maps
google.com/maps

Также на карте видно, какие станции метро закрыли, а также месте сбора людей.

Протесты в Беларуси показали на Google Maps
google.com/maps

Детальную трансляцию "бунта" в Беларуси читайте по ссылке.

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Мир

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