Беларусь продолжает бастовать против Лукашенко: главное о протестах 18 августа

В Беларуси продолжаются массовые протесты после президентских выборов. Граждане объявили бессрочную общенациональную забастовку и выдвинули требования действующему президенту Александру Лукашенко.

Минувшие сутки в стране прошли неспокойно, но мирно. Вечером в Минске на площади Независимости собралась многотысячная акция протеста и требовала отставки правительства. Активисты анонсировали "интересный" план действий на вторник.

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07:45 – Глава департамента Северной Америки и Западной Европы в МИД Беларуси Андрей Бушило подал в отставку из-за несогласия с действиями властей. Ранее появилась информация о том, что он уехал из страны в знак протеста против силовых разгонов митингов белорусов.

07:40 – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе хочет посетить Беларусь для переговоров со властью и оппозицей. Такое заявление опубликовали на сайте ОБСЕ.

"Необходим открытый и конструктивный диалог для поиска пути вперед в Беларуси. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", – отметили в организации.

07:35 – В белорусском Гродно местное государственное телевидение 17 августа в прямом эфире транслировало многотысячную акцию протеста против власти, сообщает "Радио Свобода".

07:00 – Украинский художник Андрей Петренко нарисовал карикатуру на президента Беларуси Александра Лукашенко.

Карикатура с Лукашенко Андрей Петренко в Telegram

06:40 – Активисты подвели итоги первого дня общенациональной забастовки в Беларуси и анонсировали "интересный план" на вторник, 18 августа.

"Самое главное завтра – продолжение забастовок. Это самый мощный фактор давления на режим диктатора. Ну а крайне интересный план на следующий день мы объявим уже утром. И он не подведёт", – говорится в сообщении Telegram-канала NEXTA Live

Протестующие подвели итоги за 17 августа NEXTA Live

В Беларуси анонсировали продолжение акций протеста NEXTA Live

05:30 – Канада не признала результаты выборов в Беларуси и призвала провести новые. Об этом заявил министр иностранных дел Франсуа-Филипп Шампань на своей странице в Twitter. Он отметил, что Канада призывает ОБСЕ провести расследование белорусских выборов и осуждает насилие в отношении мирных протестующих.

01:29 – Министерство иностранных дел Латвии направило ноту протеста Беларуси в связи с задержанием двух латвийских граждан во время протестов.

00:55 – Александр Лукашенко пригрозил, что протесты в стране могут превратить ее в "санитарный кордон" против России.

00:21 – В правительстве Германии отрицают факт телефонного разговора между канцлером Ангелой Меркель и Александром Лукашенко, который пятый срок подряд пребывает на посту президента Беларуси.