Лукашенко – белорусам: не высовывайтесь на улицы, вас и наших детей используют как пушечное мясо

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что массовые протесты в стране против фальсификации выборов президента якобы "заводят" люди из-за границы.

Об этом он сказал на совещании с Советом безопасности по поводу ситуации в Беларуси 14 августа, передает "БелТА". Также политик призвал людей "не высовываться на улицы".

"Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать.

Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, "заводаторами" этого всего и организаторами являются люди из заграницы", – утверждает Лукашенко.

Он сказал, что "в первых рядах" протестов "идут люди с приличным криминальным прошлым", "Ну и наши – где дети, где не совсем уже дети", – сказал президент.

Он обратился к родителям подростков и молодых людей с призывом "посмотреть, где ваши дети".

"Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой "Открытой России", Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны", – считает Лукашенко.

"Скажите, а как военному человеку действовать? Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Александр Лукашенко в шестой раз победил на выборах с результатом 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.

После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси, политзаключенного Виктора Бабарико потребовал от власти провести новые честные выборы до 15 сентября.

О протестных акциях в Беларуси 14 августа читайте в нашем материале по ссылке.

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