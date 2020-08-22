Лукашенко заявил, что фото избитых протестующих – постановка

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, утверждает, что большинство фото побоев протестующих якобы постановочные.

Такое заявление он сделал 22 августа в Гродно на митинге в поддержку власти, передает TUT.BY. По словам Лукашенко, ситуацию власти пояснят, когда пройдет время.

"В интернете кто сидит? 60% показывали синяки. 60% постановочные кадры! Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей", – сказал Лукашенко.

Он также в очередной раз заступился за силовиков. "Что вы будете делать, если начнется бандитизм? Куда вы будете звонить?" – обратился политик к гражданам.

Лукашенко призвал "не громить этих людей", то есть, правоохранителей. "Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись – простите им!" – заявил он.

Лукашенко идет на сцену. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Митинг за действующую власть в Гродно. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, недавно в сети появился ролик из камеры видеонаблюдения в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске. На кадрах видно, как задержанных протестующих против фальсификации выборов поставили на колени возле стенки и жестоко избивали дубинками.

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