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Военные Армении перешли на сторону протестующих

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В столице Армении Ереване военные перешли на сторону протестующих и присоединились к акциям протеста, которые продолжаются уже 11-й день.

Об этом сообщает в своем Twitter телеканал "дождь".

"В Ереване на сторону протестующих теперь встали и военные", - говорится в сообщении.

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Также в сети появилось видео того, как военные присоединились к протестам и вместе с людьми, вышедшими на улицы, прошлись маршем центром Еревана.

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Напомним, В Ереване вечером 22 апреля состоялся митинг движения "Мой шаг", который направлен против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром страны.

В этот вечер на улицы вышли около 160 тысяч человек.

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Тема
Майдан в Армении
Место
АрменияЕреван
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