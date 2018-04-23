Военные Армении перешли на сторону протестующих

В столице Армении Ереване военные перешли на сторону протестующих и присоединились к акциям протеста, которые продолжаются уже 11-й день.
Об этом сообщает в своем Twitter телеканал "дождь".
"В Ереване на сторону протестующих теперь встали и военные", - говорится в сообщении.
В Ереване на сторону протестующих теперь встали и военные.— Телеканал Дождь (@tvrain) April 23, 2018
Фото: @alexeniy / Дождь pic.twitter.com/j7d9Ev7pt6
Также в сети появилось видео того, как военные присоединились к протестам и вместе с людьми, вышедшими на улицы, прошлись маршем центром Еревана.
11-й день революции в Армении. Армия переходит на сторону народа. pic.twitter.com/uz5F4Az6c3— Александр Тверской (@TverskoyAA) April 23, 2018
Напомним, В Ереване вечером 22 апреля состоялся митинг движения "Мой шаг", который направлен против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром страны.
В этот вечер на улицы вышли около 160 тысяч человек.
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