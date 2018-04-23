Протесты сработали: премьер Армении подал в отставку

На одиннадцатый день протестов в Ереване премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку.

Об этом официально сообщает пресс-служба армянского правительства.

"Обращаюсь к вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян был прав, я ошибся. В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не моё. Я оставляю должность руководителя нашей страны", — цитирует слова Саргсяна пресс-служба правительства.

Напомним, что митинги, демонстрации и шествия начиная с 13 апреля проводило движение "Мой шаг" во главе с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном.

В воскресенье, 22 апреля Саргсян пришел на встрече с Пашиняном, однако диалог сорвался после того, как оппозиционер заявил, что они собрались здесь только для обсуждения ухода Саргсяна.

После этого премьер резко встал и ушел.

Спустя полтора часа после этого инцидента, Пашинян был подвергнут приводу, а вскоре — задержан. Протестные настроения, однако, не стихли, а наоборот, еще больше усилились. В понедельник днем Пашинян был выпущен на свободу, а спустя 2 часа Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера.

Саргсян был избран главой правительства 17 апреля текущего года, после двух президентских сроков.

В соответствии с новой конституцией страны, вступившей в силу 9 апреля, глава правительства сосредотачивает в руках реальную власть в стране.