Протесты против "инаугурации" Лукашенко закончились задержанием более 250 человек
В Беларуси на протестах после "инаугурации" незаконно избранного Александра Лукашенко 24 сентября задержали минимум 259 человек.
Больше всего протестующих задержали в столице – Минске, сообщил правозащитный центр "Вясна".
Также задержания происходили в Могилеве, Гомеле, Столино, Бресте и других городах. Список задержанных обновляется.
В день "инаугурации" Лукашенко силовики действовали жестче, чем обычно. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения в местных СМИ и телеграм-каналах.
Милицию перевели на усиленный режим несения службы. Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Протесты в Беларуси утихли поздно ночью.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Беларуси 23 сентября состоялась тайная "инаугурация" незаконно избранного президента Александра Лукашенко.
Лукашенко назвал дрянью граждан, протестующих против его режима. Такое заявление политика прозвучало во время его выступления перед силовиками после церемонии инаугурации.
В Беларуси оппозиционеры осудили вступление в должность Лукашенко, а в соцсетях призвали граждан выйти на улицы в знак протеста.
Главы МИД многих стран тоже заявили, что не признают эту "тайную инаугурацию".