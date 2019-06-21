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"Протесты не прекратятся": Россию обвинили в ползучей оккупации Грузии

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Россия проводит в Грузии тактику ползучей оккупации. Нельзя исключать появления на грузинских землях российских "зеленых человечков".

Об этом заявил в эфире ObozTV командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, комментируя массовые антироссийские протесты в Тбилиси.

"В Грузии идет ползучая оккупация, и эта оккупация будет активирована. По вчерашней информации, воздушное пространство Грузии уже было нарушено российскими военными вертолетами. Думаю, российская сторона попытается оказать какое-то военное влияние", – сообщил Мамулашвили.

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По его мнению, протесты в Тбилиси можно назвать "грузинским Майданом".

"Протестные акции не прекратятся, пока люди, виновные во вчерашнем неадекватном использовании силы (разгоне протестующих. – Ред.), не уйдут в отставку. Или все власти. Потому что сегодня в Грузии мы четко видим пророссийские власти", – подчеркнул он.

"Надеюсь, это не перейдет в вооруженный конфликт", – добавил командир "Грузинского легиона".

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Мамулашвили также резко раскритиковал президента Грузии Саломе Зурабишвили, назвав ее "пророссийской".

"Я ее считаю неадекватным человеком вообще. Людей, протестующих против оккупации России, она называет "пятой колонной", – заявил он.

Тбилиси в ночь на 21 июня

Тбилиси в ночь на 21 июня

twitter.com/OlegPanfilov7

OBOZREVATEL следит за событиями в Грузии онлайн.

Напомним, около 10 тысяч сторонников оппозиции вышли на протест в Тбилиси вечером 20 июня. Скандал спровоцировал приезд российской делегации и появление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в кресле спикера грузинского парламента.

Протестующие попытались взять парламент штурмом. Под утро 21 июня полиция разогнала акцию, применив резиновые пули, дымовые шашки и слезоточивый газ. В столкновениях пострадали, по предварительным данным, свыше 60 человек, среди них более 30 полицейских.

Один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия заявил, что протесты в Тбилиси продолжатся, однако будут проходить мирно.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПротесты в Грузии
Персона
Мамука Мамулашвили
Место
ГрузияТбилиси
Теги
Россияпротест
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Ш. Олег
Ш. Олег
Бог знает, что там с Россией, но мне достоверно известно, что Мамулашвили с его "Грузинским легионом" - детище Саакашвили, созданное им в 2014 году в качестве субъекта влияния на политические процессы в Украине и в Грузии. Вот и судите сами, зачем и почему он сейчас приполз в Грузию.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Опять Россия приползла гибридно и делает грузинам бледный вид… Не видите? Зато Мамуке видно - он сам по жизни тот ещё гибрид. :)
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Ось туди повинен поїхати МІХО і очолити повстання проти Московії.
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