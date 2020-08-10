В Минске спецназ открыл огонь по протестующим: слышны взрывы, ранена журналистка
В Минске на акции протеста против фальсификации результатов выборов президента Беларуси силовики открыли огонь по гражданам, предварительно, – резиновыми пулями.
Это произошло вечером на улице Кальварийской. В результате ранение в ногу получила журналистка оппозиционного ресурса "Наша Ніва" Наталья Лубневська, передает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".
"Три залпа услышал наш корреспондент на перекрестке Кальварийской и проспекта Машерова", – сообщило издание TUT.BY. Корреспондент добавил, что патрули ГАИ останавливают на улице автомобили, которые сигналят в поддержку протестов.
По данным NEXTA Live, также правоохранители также начали применять светошумовые гранаты против малых групп людей, которые шли в центр на протест.
В городе также проводятся массовые задержания, в том числе журналистов. Очевидцы сообщили, что слышали звуки взрывов.
Жесткое задержание граждан:
Как сообщал OBOZREVATEL:
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