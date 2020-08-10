В Минске спецназ открыл огонь по протестующим: слышны взрывы, ранена журналистка

В Минске на акции протеста против фальсификации результатов выборов президента Беларуси силовики открыли огонь по гражданам, предварительно, – резиновыми пулями.

Это произошло вечером на улице Кальварийской. В результате ранение в ногу получила журналистка оппозиционного ресурса "Наша Ніва" Наталья Лубневська, передает Telegram-канал "Беларусь головного мозга".

Пострадавшая. Радио Свобода

"Три залпа услышал наш корреспондент на перекрестке Кальварийской и проспекта Машерова", – сообщило издание TUT.BY. Корреспондент добавил, что патрули ГАИ останавливают на улице автомобили, которые сигналят в поддержку протестов.

По данным NEXTA Live, также правоохранители также начали применять светошумовые гранаты против малых групп людей, которые шли в центр на протест.

Взрыв гранаты. NEXTA Live

В городе также проводятся массовые задержания, в том числе журналистов. Очевидцы сообщили, что слышали звуки взрывов.

Ситуация по ул. Кальварийской. TUT.BY

Ситуация по ул. Кальварийской. TUT.BY

Ситуация по ул. Кальварийской. TUT.BY

Ситуация по ул. Кальварийской. TUT.BY

Ситуация по ул. Кальварийской. TUT.BY

Жесткое задержание граждан:

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