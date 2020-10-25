В Минске силовики ворвались в квартиру, где спрятались протестующие, и устроили жестокое избиение. Видео 18+

В Минске вечером 25 октября силовики ворвались в квартиру по улице Нововиленская, где прятались протестующие, и начали задержания, избив мужчину.

Соответствующее видео, которое удалось снять участнику событий, было опубликовано TUT.BY (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Как рассказала протестующая, которая находилась в квартире, участники акций стали разбегаться после применения светошумовых гранат. Часть их них забежала в подъезд, дверь которого была открыта.

"Получилось так, что я была самой первой, стала звонить во все двери. Кажется, на втором этаже нам открыли девушки. Люди прятались за диваном, под диваном, а в шкафу – несовершеннолетние мальчики", – вспомнила она.

Силовики ворвались в квартиру сразу, так как участники акции не успели закрыть дверь.

"Сюда иди! (…) Баб не трогаю, сказал! Мужики выходят! (…) Я его заберу с болью или без боли. Вставай! (раздается звук удара дубинки и женские крики). Убрала руки! Газовый баллончик достать или что?" – кричал на видео один из силовиков.

Судя по записи, люди в форме применили силу как минимум к одному мужчине, ударив его дубинкой. Кроме того, силовики начали задержания прямо в квартире.

"ОМОН задержал не всех парней, некоторые успели спрятаться за диваном и в шкафу. Среди нас было трое школьников, их силовики не забрали", – уточнила одна из протестующих.

Осторожно, кадры 18+!

Как писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, люди в разных городах Беларуси вышли на протесты в поддержку "Народного ультиматума", объявленного оппозицией во главе со Светланой Тихановской самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко.