Силовики в Минске намеренно калечили людей: появилась карта травм протестующих

За время протестов в Минске в августе-сентябре от действий силовиков пострадали не меньше 1 376 человек, каждый третий получил травмы средней тяжести и увечья.

При этом милиция прицельно стреляла в жизненно важные органы. Об этом сообщило издание "Медиазона" после изучения документов, полученных от источника в Следственном комитете.

Больше 600 человек были избиты не во время митингов, а после задержания в отделах милиции и в изоляторе на Окрестина. Произошли по меньшей мере три случая сексуального насилия, один из изнасилованных – несовершеннолетний.

Как отметили журналисты, государственные органы не публиковали статистику о пострадавших, но силовики собирали некоторую информацию.

В материалах СК были перечислены медицинские диагнозы, которые ставили митингующим. На основании этих данных издание разработало карту травм, отметив на силуэте человека части тела, на которые пришлись выстрелы или увечья.

Больше всего на митингах пострадали молодые мужчины. Средний возраст раненого – 31 год. Самые тяжелые травмы – от спецсредств: резиновых пуль и светошумовых гранат.

По ранениям от резиновых пуль (40 случаев) видно, что при подавлении протестов силовики целились в голову, грудь и живот. Именно от выстрела в грудь 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Он шел к цепочке бойцов отряда "Альфа" возле метро "Пушкинская" с поднятыми руками.

Еще одному участнику митинга, мужчине 37 лет, выстрелом пробило грудную клетку справа и повредило легкое. Врачи поставили диагноз "открытый пневмоторакс". Он провел в коме трое суток. 24-летнему протестующему прострелили живот, что привело к эвентрации тонкого кишечника.

При попадании в голову резиновые пули приводили к черепно-мозговым травмам и переломам костей лица. Так, 40-летний протестующий после обстрела попал в больницу с диагнозами "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные огнестрельные ранения в области нижней челюсти справа". Также ему повредили грудную клетку, живот и левое бедро.

29-летнему мужчине резиновая пуля проломила верхнечелюстную пазуху и сломала нос со смещением костных отломков. Еще одному пострадавшему выстрелили в глаз: он получил тяжелую контузию.

Светошумовые гранаты, которые массово применяли в первые дни протестов, при попадании в толпу взрывались на уровне бедер и ниже, но рваные раны от осколков оставались по всему телу, а взрывная волна приводила к контузиям и черепно-мозговым травмам. Такие взрывы оставляли не менее тяжелые увечья, чем резиновые пули.

Одному из пострадавших, 30-летнему мужчине, взрывом оторвало правую ступню. Двое других протестующих получили оскольчатый перелом пальца на левой руке и оскольчатый перелом левой стопы и малоберцовой кости со смещением отломков.

У 33-летнего мужчины после взрыва гранаты диагностировали перелом поперечного отростка поясничного позвонка.

Одному из пострадавших осколок попал в грудь, что привело к пневмотораксу.

"Нам попадались сочетанные травмы. Это всегда ЗЧМТ и дальше различные сочетания: перелом ребер, переломы костей пояса верхних, нижних конечностей или переломы отдельных частей конечностей. Гематомы, ушибленные раны, ссадины мы уже не кодировали, просто описывали, где есть", – рассказал источник на одной из подстанций скорой помощи.

Больше половины пострадавших получили травмы в автозаках, отделах милиции и в изоляторах на Окрестина и в Жодино – то есть в ситуациях, когда они не оказывали сопротивления и не представляли угрозы для силовиков.

Черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга получили почти 200 человек. Вероятнее всего, задержанных укладывали лицом вниз на пол или ставили лицом к стене, после чего били дубинками.

Трое задержанных получили на Окрестина или в автозаке по пути туда травмы, которые свидетельствуют о сексуальном насилии.

Так, 31-летний мужчина был госпитализирован с внутрислизистыми кровоизлияниями ампулы прямой кишки, 29-летний – с анальной трещиной и кровотечением. Третий пострадавший – 17-летний подросток, у него, помимо остальных травм, диагностировали повреждение слизистой оболочки прямой кишки.

Как писал OBOZREVATEL: