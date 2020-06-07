Протесты из-за убийства Флойда с новой силой накрыли мир: вслед за США вышла Европа
В США и ряде европейских стран прошли демонстрации движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), направленные против расизма и дискриминации после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Как сообщает "Радіо Свобода", в американской столице Вашингтоне участники акции собрались у Капитолия, Национальной аллеи и Белого дома, где обустроили бетонные баррикады.
Из-за огромного количества протестующих военные, полиция и федеральные агенты перекрыли большую часть центра столицы США.
Кроме того, волна протестов прокатилась по таким городам, как Нью-Йорк, Филадельфия, Сиэтл, Чикаго и Лос-Анджелес.
В Европе также прошли демонстрации против расизма и дискриминации. Так, в Базеле (Швейцария) на митинге полиция никого не разгоняла, несмотря на действующий карантин. Полицейские лишь раздали митингующим защитные маски. Такие же акции прошли в городах Цюрих и Берн.
В Берлине (Германия) на митинге в поддержку акции Black Lives Matter начались беспорядки, в результате чего полиция задержала 93 человека.
На демонстрацию в немецкой столице на площадь Александерплац пришли около 15 тысяч человек. После часовой акции несколько сотен человек собрались в районе станции Берлин-Александерплац.
Одного из них задержали за повреждение автомобиля экстренных служб. После этого остальные принялись забрасывать полицейских и прохожих камнями и бутылками. 28 правоохранителей получили ранения. После этого полиция задерживала демонстрантов.
В Лондоне (Англия) десятки тысяч людей провели митинг у площади британского парламента в память о погибшем Джордже Флойде. После демонстрации движения Black Lives Matter начались столкновения митингующих с полицией. В результате чего 14 офицеров полиции получили ранения.
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