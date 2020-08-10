Протесты в Беларуси: Украина, Литва и Польша обратились к Лукашенко

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Литва, Польша) обеспокоены ситуацией в Беларусе после президентских выборов и призывают власти воздержаться от применения силы.

Об этом идет речь в совместном заявлении трех стран, передает "Укринформ". Министры также призвали освободить всех протестующих и журналистов, задержанных в ночь на 10 августа.

"Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, являются необходимой для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем", – заявили в МИДах.

"При необходимости, мы открыты к любой помощи в содействии диалогу. Благосостояние и процветание Беларуси и ее народа важные для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего", – сказано в заявлении.

Детальную трансляцию "бунта" в Беларуси читайте по ссылке.

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