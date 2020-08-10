Протесты в Беларуси: Украина, Литва и Польша обратились к Лукашенко
Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Литва, Польша) обеспокоены ситуацией в Беларусе после президентских выборов и призывают власти воздержаться от применения силы.
Об этом идет речь в совместном заявлении трех стран, передает "Укринформ". Министры также призвали освободить всех протестующих и журналистов, задержанных в ночь на 10 августа.
"Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, являются необходимой для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем", – заявили в МИДах.
"При необходимости, мы открыты к любой помощи в содействии диалогу. Благосостояние и процветание Беларуси и ее народа важные для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего", – сказано в заявлении.
Детальную трансляцию "бунта" в Беларуси читайте по ссылке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз побеждает на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания. Столкновения не утихали до глубокой ночи.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших, предварительно, есть жертвы.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.
Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.
10 августа МВД подтвердило первую жертву протестов.