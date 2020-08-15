Экс-кандидата в президенты Беларуси и создателя оппозиционного медиа объявили в розыск в России

Дарья Дурова Мир 17:52, 15.08.2020

Оппозиционных к власти Беларуси экс-кандидата в президенты страны Валерия Цепкало и создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило объявили в розыск в России.

Соответствующие данные опубликованы в базе МВД РФ. Против незарегистрированного кандидата в президенты, руководителя Парка высоких технологий возбудили дело о получении взятки.

В штабе Цепкало сообщили, что экс-претендент на пост президента Беларуси в настоящее время находится в Киеве. Ранее политик подтвердил, что на него завели уголовное дело, он "видел документы".

База МВД России
Оппозиционеров разыскивают в РФ

Теперь уголовные дела заведены на всех трех главных недопущенных белорусских политиков – также на Виктора Бабарико и Сергея Тихановского.

Добавим, Nexta активно публикует информацию о протестах против фальсификации выборов.

Как писал OBOZREVATEL, Валерий Цепкало считает, что на Донбассе идет "гражданская война", в которой воюют граждане одной страны.

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Мир

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