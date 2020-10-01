Силовики начали запугивать белорусов СМСками с угрозами. Фото
Мобильные операторы Беларуси начали массовую рассылку СМС-сообщений гражданам от имени МВД, в которых их называют "нарушителями порядка проведения массовых мероприятий".
Как пишет TUT.by, такие сообщения пришли пользователям услуг life, МТС и A1.
При этом в компании А1 рассылку пояснили так: "Данное сообщение направляется Министерством внутренних дел в соответствии с законодательством как социальная реклама".
"Радыё Свабода" пишет, что СМС с предупреждениями приходят всем пользователям, вероятно, в случайном порядке: как сторонникам Александра Лукашенко, так и журналистам, их детям и тем, кого никак не могли зафиксировать камеры на протестах.
В сообщении утверждается, что абонент якобы "фиксировался" на фото и видео как "нарушитель порядка массовых мероприятий". Однако, ссылка в тексте идет не на соответствующую административную статью, а на уголовную – 342 УК Беларуси (организация или активное участие в акциях, грубо нарушающих общественный порядок).
"Не допускайте ошибок", – сказано в СМС с угрозами криминальной ответственностью.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 сентября в Беларуси прошла "инаугурация" Александра Лукашенко – без объявления и телетрансляции (что предусмотрено белорусскими законами). Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
Для мероприятия в Минске перекрыли центральные улицы, сковав столицу Беларуси пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что "инаугурация" является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированы.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на разрешение кризиса в Беларуси.
Большинство стран мира не признало легитимность Лукашенко.
29 сентября Великобритания и Канада ввели персональные санкции против Лукашенко и его сына Виктора.