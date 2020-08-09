В пострадавшем от взрыва Бейруте с новой силой вспыхнули протесты. Видео столкновений
В Бейруте в воскресенье, 9 августа, продолжились антиправительственные митинги, которые начались после смертельных взрывов в порту города.
Митингующие ливанцы потребовали отставки правительства и проведения реформ. Протест вновь перерос в столкновения с полицией, передает Deutsche Welle (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
У здания парламента демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а копы применили взамен слезоточивый газ.
Митингующим удалось ворваться в министерство транспорта и жилищного строительства. Кроме того, у входа в здание парламента, возле которого собрались тысячи демонстрантов, вспыхнул пожар.
Ранее жители столицы захватили здания четырех министерств, на подавление протестов были направлены воинские части армии Ливана.
Трансляция с места событий:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших составило по меньшей мере 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.
В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.
Появились детали о маршруте корабля Rhosus, перевозившем 2750 тонн аммиачной селитры, которая взорвалась в столице Ливана.
В порту Бейрута на момент происшествия стояло два украинских судна из Мариуполя.
Разрушения города показали с высоты птичьего полета. Сами взрывы также попали на свадебное видео.
Фоторепортаж из разрушенного города можно посмотреть по ссылке.