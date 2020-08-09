В пострадавшем от взрыва Бейруте с новой силой вспыхнули протесты. Видео столкновений

Дарья Дурова Мир 00:08, 10.08.2020 Обновлено: 00:22, 10.08.2020

В Бейруте в воскресенье, 9 августа, продолжились антиправительственные митинги, которые начались после смертельных взрывов в порту города.

Митингующие ливанцы потребовали отставки правительства и проведения реформ. Протест вновь перерос в столкновения с полицией, передает Deutsche Welle (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

У здания парламента демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а копы применили взамен слезоточивый газ.

Протесты в Бейруте.
twitter.com/M7Jabur

Митингующим удалось ворваться в министерство транспорта и жилищного строительства. Кроме того, у входа в здание парламента, возле которого собрались тысячи демонстрантов, вспыхнул пожар.

Протесты в Бейруте.
twitter.com/M7Jabur
Протесты в Бейруте.
twitter.com/M7Jabur

Ранее жители столицы захватили здания четырех министерств, на подавление протестов были направлены воинские части армии Ливана.

Трансляция с места событий:

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