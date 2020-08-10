В пострадавшем от взрыва Бейруте с новой силой вспыхнули протесты. Видео столкновений

Протесты Бейрут.
В Бейруте в воскресенье, 9 августа, продолжились антиправительственные митинги, которые начались после смертельных взрывов в порту города.
Митингующие ливанцы потребовали отставки правительства и проведения реформ. Протест вновь перерос в столкновения с полицией, передает Deutsche Welle (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
У здания парламента демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а копы применили взамен слезоточивый газ.
Протесты в Бейруте. twitter.com/M7Jabur
Митингующим удалось ворваться в министерство транспорта и жилищного строительства. Кроме того, у входа в здание парламента, возле которого собрались тысячи демонстрантов, вспыхнул пожар.
Протесты в Бейруте. twitter.com/M7Jabur
Протесты в Бейруте. twitter.com/M7Jabur
Ранее жители столицы захватили здания четырех министерств, на подавление протестов были направлены воинские части армии Ливана.
Protesters at #NejmehSquare chant, “The people want to overthrow the regime." #beirutprotests pic.twitter.com/TzNxPE6DXq— Simulation Warlord🇺🇸 (@zerosum24) August 9, 2020
BREAKING - As #Beirut protesters attempt to bring down the walls guarding a building, security forces aim lasers at them.#Lebanon #BeirutBlast #BeirutExplosion #beirutprotests— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 9, 2020
🎥: @Skipsvrak pic.twitter.com/pTizptxl5q
#BeirutProtests: Protesters from inside the #Lebanese Ministry of Labor: “We are the government”#IranTruth pic.twitter.com/HmbVlKnJyo— IranBehtar (@BehtarIran) August 9, 2020
BREAKING VIDEO: Protesters in Lebanon calling for revolutions in every nation. #Beirut #BeirutProtests pic.twitter.com/Udrw80mPtE— Sir Helix Unknown ☂️🏴 ➐ (@SirHelixUnknown) August 9, 2020
Central #Beirut #beirutprotests right now after night of violence... pic.twitter.com/78cTbxatYX— Tocamelaotravez (@tocamelaotravez) August 9, 2020
BREAKING - Tear gas reportedly has been used against people in #Beirut, #Lebanon.— SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 9, 2020
Clashes with the police begin in all major cities. (@TadeuszGiczan)
[Video shows fires set by protesters in the streets] #beirutprotests pic.twitter.com/uHp2XEmgIv
Трансляция с места событий:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших составило по меньшей мере 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.
В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.
Появились детали о маршруте корабля Rhosus, перевозившем 2750 тонн аммиачной селитры, которая взорвалась в столице Ливана.
В порту Бейрута на момент происшествия стояло два украинских судна из Мариуполя.
Разрушения города показали с высоты птичьего полета. Сами взрывы также попали на свадебное видео.
Фоторепортаж из разрушенного города можно посмотреть по ссылке.