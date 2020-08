В пострадавшем от взрыва Бейруте с новой силой вспыхнули протесты. Видео столкновений

В Бейруте в воскресенье, 9 августа, продолжились антиправительственные митинги, которые начались после смертельных взрывов в порту города.

Митингующие ливанцы потребовали отставки правительства и проведения реформ. Протест вновь перерос в столкновения с полицией, передает Deutsche Welle (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

У здания парламента демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а копы применили взамен слезоточивый газ.

Протесты в Бейруте. twitter.com/M7Jabur

Митингующим удалось ворваться в министерство транспорта и жилищного строительства. Кроме того, у входа в здание парламента, возле которого собрались тысячи демонстрантов, вспыхнул пожар.

Протесты в Бейруте. twitter.com/M7Jabur

Протесты в Бейруте. twitter.com/M7Jabur

Ранее жители столицы захватили здания четырех министерств, на подавление протестов были направлены воинские части армии Ливана.

BREAKING VIDEO: Protesters in Lebanon calling for revolutions in every nation. #Beirut #BeirutProtests pic.twitter.com/Udrw80mPtE — Sir Helix Unknown ☂️🏴 ➐ (@SirHelixUnknown) August 9, 2020

BREAKING - Tear gas reportedly has been used against people in #Beirut, #Lebanon.



Clashes with the police begin in all major cities. (@TadeuszGiczan)



[Video shows fires set by protesters in the streets] #beirutprotests pic.twitter.com/uHp2XEmgIv — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 9, 2020

Трансляция с места событий:

