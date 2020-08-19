Протестующие взяли передышку: что происходит в восставшей против Лукашенко Беларуси

Протесты в Беларуси против действующего президента Александра Лукашенко немного утихли. Активисты взяли передышку после того, как десять дней круглосуточного выходили на улицы.

Минувшие сутки в стране прошли мирно. Столкновения возникли только между участниками двух митингов в Гомеле – за Лукашенко и против него. Рабочие продолжили общенациональную забастовку.

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04:00 – Белорусский город Гродно добился исполнения своих требований от местного исполкома. Протестующим разрешили митинговать на центральных площадях, пообещали не наказывать участников забастовки, предоставить телеэфир оппозиции и помочь с техническим оборудованием. Кроме того, правоохранители попросили прощения у всех задержанных, сообщает "Гродно+".

02:00 – Протестующие заявили о "передышке" после десяти дней круглосуточных митингов, пишет NEXTA Live. При этом они подчеркнули, что "все только начинается".

"Сегодня многие задавали вопрос: "Протест выдыхается?". Если отвечать "да", то только в физическом понимании этого слова. 9 дней люди выходили на улицы по всей стране, фактически в круглосуточном режиме. Многие не успевали поесть и поспать нормально", – говорится в сообщении.

01:30 – Активисты подвели итоги десятого дня протестов в Беларуси после президентских выборов. Главной "победой" протестующие назвали создание Координационного Совета для мирной передачи власти по инициативе Светланы Тихановской, пишет "Беларусь головного мозга" в Telegram.

Итоги 10 дня протестов в Беларуси "Беларусь головного мозга" в Telegram

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