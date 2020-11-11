Протестующие в Армении потребовали от Пашиняна уйти в отставку до полуночи

Участники протеста в Ереване потребовали от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку до полуночи.

В случае отказа они пригрозили самостоятельно "решить вопрос с его уходом", сообщают РИА Новости.

Параллельно с этим оппозиция собрала подписи для созыва внеочередного заседания парламента, которое запланировано на 18:00.

Политики уточнили, что, если Пашинян не уйдет в отставку, они созовут пресс-конференцию, на которой расскажут о дальнейших действиях.

Напомним, что протесты в Ереване начались после того, как между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе 9 ноября. В среду, 11 ноября, демонстрации усилились.

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