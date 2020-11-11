Протестующие в Армении потребовали от Пашиняна уйти в отставку до полуночи
Участники протеста пригрозили самостоятельно решить вопрос с уходом Пашиняна, если он откажется
В свою очередь оппозиция заявила, что созовет пресс-конференцию и расскажет о дальнейших действиях, если премьер не подаст в отставку
Участники протеста в Ереване потребовали от премьер-министра Никола Пашиняна уйти в отставку до полуночи.
В случае отказа они пригрозили самостоятельно "решить вопрос с его уходом", сообщают РИА Новости.
Параллельно с этим оппозиция собрала подписи для созыва внеочередного заседания парламента, которое запланировано на 18:00.
Политики уточнили, что, если Пашинян не уйдет в отставку, они созовут пресс-конференцию, на которой расскажут о дальнейших действиях.
Напомним, что протесты в Ереване начались после того, как между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе 9 ноября. В среду, 11 ноября, демонстрации усилились.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Согласно документу, стороны конфликта остаются на нынешних позициях, но большая часть Нагорного Карабаха возвращается Азербайджану.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будет работать совместная миротворческая миссия, в которую войдут российские и турецкие военнослужащие.
Также он рассказал о графике вывода войск Армении из Нагорного Карабаха.
Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL.
О сути конфликта Армении и Азербайджана – читайте по ссылке.