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3 июня • обновлено в 05:59
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Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозреватель Все статьи автора

Протестующие начинают стрелять в полицию, мэры городов боятся

1.9т

После всех дискуссий и слов, я всё-таки подведу черту во многом, чтобы как бы привести к общему знаменателю.

1. Чёрные, какие бы они не были, но они граждане США. Они родились здесь в энном поколении. Абсолютное их большинство с этими уродами на улице никак не перекликается. Из них 72% это средний класс. И оставшиеся не все прям бандиты и бродяги. НО! Среди них велико количество шпаны. Которые, если их сразу не остановить, вырастают в уголовников.

2. Чёрные жители не скот, их нельзя грузить в какой-то пароход и отправлять на историческую родину. Это люди. Со своими тараканами. Судя по нашим последним выборам и политике у белых тараканов не меньше. Потому решение проблемы не в исключении их из процесса, а именно во включении в процесс. Но правила этого включения для всех обязаны быть одни и жёстко выполняться. А вот в этом и есть политическая проблема, где целые пласты политиков специально выдумывают преференции и особые условия, что проводит к инфантилизму сломанной игрушки.

3. Другие расы, люди, группы - они тоже люди, тоже с тараканами и тоже с потенциалом на будущее. Давайте глянем на белых и тут же поймём, что далеко не всё замечательно и среди них. Общество в Америке вообще в отличие от заспанной Европы, куда более бурливое и динамичное. И с одной стороны тут больше стрельбы на улице, но и экономика, прогресс, технологии бурлят точно также. Это единый процесс, как это не странно. Процесс эмоций от криминального уголовника до гения в технике.

4. Как будут судить полицейского или полицейских, мы не знаем. И далеко не факт, что предъявленное обвинение в убийстве 3й степени не развалится в процессе и не будет понижено прокурором на более низкое, но более доказательное. Такое тут каждый день делается. Отбор присяжных, если всё-таки суд состоится, а не будет признана вина, будет с таким пристрастием, что случайный человек туда попасть шансов не имеет. Отбор присяжных производится специальной командой поисковиков-адвокатов, которые ищут именно супер беспристрастных людей. Потому что в таком звёздном деле, будут блистать талантом лучшие юристы. Или когда судят какую-то компанию и на кону миллиарды - там отбор присяжных, как святая инквизиция. Потому что под шумок сделать или посадить, так как надо посадить для тишины – этот номер в таком грязном и громком деле, не имеет ни шанса, если вообще имеет где-либо и когда-либо.

Если обвинение сильное и адвокаты придут к полицейскому и скажут, что тебе светит 40 лет, если проиграем, а если признаешься, процесса не будет, то тогда тебе дадут 15 и с возможностью пароля через 10. (я утрирую и сроков точно не могу сказать) – он согласится на это. А если адвокаты увидят, что дело популистское и там все облегчающие его обстоятельства, для подозреваемого, то они из обвинения сделают отбивную котлету. Потому пока мы гадаем на кофейной гуще. НО мет и фентанил в организме, это СУПЕР ПЛЮС против обвинения.

5. Доказать расизм без предыдущих жалоб на расизм, почти нереально. Как мотивация. Если бы кто-то зафиксировал его слова, что он его как-то так называет, оскорбляет или на него были жалобы такого рода до этого события, тогда и только тогда, можно раскручивать расовую карту, как причину для убийства - мотив. А без этого, на пустом месте, зная, что вместе с полицейским работает полно чёрных других полицейских, которых опросят и если ничего и с ними не найдут – эта карта обвинения бита.

Не забываем, американо-английское право куда более строптивое в смысле защиты обвиняемого, чем европейское. Тут презумпция невиновности сильнее представлена, чем в любом европейском законодательстве и праве. Потому вот прокурор сказал и тебе тут же это повесили – это из разряда голливудских фильмов.

6. То что я вижу по полицейским сводкам – количество взломов магазинов пошло вниз. Но началась стрельба в полицию и начались наезды машинами на полицию. Мэры городов, прежде всего демократы, продолжают обгаживать свои штаны и не дают приказа полиции ни преследовать погромщиков (в НЙ за ними полиция не едет, так как это слишком опасно для всех), ни отвечать на стрельбу - мэр НЙ, не даёт команды. У меня лично полное понимание, что таких мэров надо менять на республиканцев. Они себя исчерпали и показывают полную, окончательную и абсолютную несостоятельность на уровне их полномочий. И надеюсь это так и будет. Не потому что республиканцы ангелы, а потому что в данной ситуации они лучше, плевали на этих погромщиков как на голоса на выборах и потому что демократов надо проучить после подобного. Можете камни в меня кидать, но на уровне городов и штатов, это именно нужное направление движения сейчас. Так как делается сейчас - нормальным считаться не может.

7. Чем заняты демократы - ночью сносили очередной памятник солдатам Конфедерации в Алабаме. Других забот видимо нет.

8. Протесты мирные продолжаются, но уже тише.

Если будет что-то интересное за день или за ночь - то поставлю.

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Автор
Александр Флинт Александр Флинт
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
Тег
протест
Источник
Источник: Facebook Александра Флинта
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