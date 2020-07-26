Протест с зонтиками в Сиэтле: задержали десятки участников. Фото и видео

Полиция Сиэтла в штате Вашингтон задержала по меньшей мере 25 участников протеста с зонтиками.

Как сообщили в Twitter местные правоохранители, митингующие бросали в стражей порядка камни, бутылки и пиротехнику (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

“Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом, полиция Сиэтла объявляет его мятежом... Проведены массовые задержания. Офицеры продолжают работу по разгону толпы”, – говорится в заявлении полиции Сиэтла.

По предварительным данным, около полицейского участка сработало самодельное взрывное устройство, которое повредило одну из стен здания.

В результате беспорядков трое полицейских пострадали, один из них был госпитализирован. При разгоне полиция использовала велосипеды и слезоточивый газ.

Задержанным предъявлены обвинения в нападении на правоохранителей и отказе подчиняться требованию властей.

По информации местных СМИ, администрация президента США Дональда Трампа планирует направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы для разгона демонстрантов.

Протесты в Сиэтле Twitter\Steve Herman

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле seattletimes.com

Протесты в Сиэтле Twitter\Esmy Jimenez

Протесты в Сиэтле Twitter\DilyaMirsaidova

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