"Протектор отпечатался?" Фото Путина с "буквами" на лбу озадачило сеть

Пользователей сети удивила новая фотография президента России Владимира Путина — многие заметили на его лице странные пятна.

Снимком поделился журналист прокремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. Фото было сделано во время того, как Путин оставлял автограф на кабриолете новобрачных на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль.

Как сообщил Смирнов, авто с автографом главы РФ было продано на аукционе за 20 тыс. евро. Деньги пошли на благотворительность, их передали для детей с тяжелыми травмами.

Некоторые пользователи заявили, что российскому лидеру стоило бы ввести подобную программу помощи малоимущим и в своей стране. Другие комментаторы разозлились, отметив, что Путину нужно лучше заботиться о благосостоянии граждан России.

"А без автографа 30 стоил?" "Прилично в цене потерял", "А что за протектор отпечатался на лбу у деда? Он попал под колеса?" "Что за буквы на лбу? — Х*ло", "Горбачев тоже пиццу рекламировал", "В нашей великой и могучей стране принято деньги больным детям СМСками собирать", "Н*х нам заграница, займитесь благополучием народа!" — пишут под постом.

Кабриолет новобрачных со свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль с автографом Путина был продан на аукционе за 20 тысяч евро: деньги пошли на благотворительность - детям с тяжелыми травмами pic.twitter.com/IOsiJj9m2i — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 березня 2019 р.

ru.sputnik.md

Как сообщал OBOZREVATEL, в России рейтинг доверия населения к президенту Владимиру Путину пробил дно — он снизился до минимальной отметки за последние 13 лет.

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