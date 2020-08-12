Протасевич упрекнул Лукашенко за двуличную политику в отношении Украины

Нынешняя политика президента Беларуси Александра Лукашенко в отношении Украины является двуличной, поскольку он пытается усидеть на двух стульях.

Об этом в интервью Гордону заявил главный редактор NEXTA Роман Протасевич. Он подчеркнул, что Путин – преступник, а Крым – это Украина.

"Может, я скажу достаточно банальные слова, но Украина – соседка Беларуси. Страна, с которой должны строиться добропорядочные отношения. Нынешняя политика Лукашенко в отношении Украины называется двуличием. Братья братьями, соседи соседями, но ровно до тех пор, пока у него не появляются какие-то личные интересы. Он обнимается с украинскими президентами и клянется: "Мы друзья навек". А потом летит в Россию, обнимается с Путиным и говорит: "Россияне – наши старшие братья". Да, ему нужно усидеть на двух стульях. Но пора становиться более честным, искать баланс и определяться", – сказал Протасевич.

Он также отметил, что абсолютное большинство белорусов не хотело бы объединения с РФ, не хотело бы стать частью современной Российской империи или возрождать Советский Союз.

"Поколение, которое этого хотело, повзрослело, и выросло слишком много новых поколений, которые хотят жить в свободной стране, в открытом мире, путешествовать, развиваться", – резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный редактор Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич заявил, что он изначально был убежден в фальсификациях результатов президентских выборов в Беларуси, однако не ожидал, что Александру Лукашенко "нарисуют" аж 80% голосов.