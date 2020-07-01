Роберт Айгер — один из самых влиятельных американских предпринимателей. В 2019-м журнал Times присвоил ему звание "бизнесмен года". Больше 40 лет Айгер занимает руководящие должности. В 23 года он возглавил отдел по производству развлекательных шоу телеканала ABC. В 2005-м стал генеральным директором Walt Disney Company.

За время, которое он провел "у руля", капитализация компании увеличилась в пять раз. Walt Disney приобрела Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm и 21st Century Fox, выпустила с десяток фильмов, имевших огромный успех в прокате, открыла новые парки развлечений Disneyland.

В следующем году Айгер собирается уйти на заслуженный отдых. В интервью Опре Уинфри он рассказал о своей книге "Аттракцион жизни: уроки, которые я выучил за 15 лет во главе компании Walt Disney".

В ней он озвучил пять основных принципов, которые помогли ему добиться успеха:

1. Не бойтесь рисковать.

Первым предложением Айгера на посту CEO Walt Disney была покупка Pixar, у которой тогда были самые передовые решения в области 3D-графики. После длительных переговоров он получил согласие Стива Джобса на слияние компаний и был уверен: это уникальный шанс. Айгер вспоминает, что за полчаса до подписания контракта Джобс предупредил его о своей болезни. Предложил отказаться от сделки, полагая, что скоро его состояние ухудшится и он не сможет выполнять свои обязательства. Но Айгер уговорил его рискнуть — и решение себя оправдало. Результатом совместной работы компаний стали 13 анимационных фильмов, которые в общей сложности принесли $13,2 млрд.

Предприниматель рисковал еще на посту руководителя ABC, одобрив показ сериала "Твин Пикс" Дэвида Линча. И хоть после двух сезонов проект закрыли, он привлек внимание именитых режиссеров, среди которых был создатель "Звездных войн" Джордж Лукас. Впоследствии он сотрудничал с Walt Disney во главе с Айгером и продал ей свою студию Lucasfilm.

2. Неустанно стремитесь к совершенству.

Айгер — приверженец японского стиля кодавари. Его суть заключается в ответственном подходе к своему делу и вниманию к деталям. Это личный профессиональный стандарт, заставляющий стремиться к высокому качеству продукции и услуг.

Среди коллег, оказавших самое большое влияние на Айгера, — бывший глава спортивного отдела ABC Рун Арледж. Он часто повторял: "Делай все возможное, чтобы у тебя получилось еще лучше".

Айгер запомнил эту фразу и пытается применять ее ко всему, за что берется. Он уверен, что именно перфекционизм и позитивный настрой помогают лидеру и его команде достичь выдающихся результатов.

Останавливаясь на “достаточно хорошо”, пытаясь сэкономить время и силы, вы делаете продукт заурядным

— говорит Айгер.

3. Думайте о своем влиянии.

Айгер считает, что главное в бизнесе — правильно определить приоритеты. Бывший босс и наставник Дэн Берк как-то сказал ему: "Не занимайся производством масла для смазки тромбонов. Ты можешь стать крупнейшим в мире производителем этого продукта, но в итоге мир потребляет всего несколько литров в год".

В 2016 году в Walt Disney решили, что им не помешала бы своя соцсеть — и почти закрыли сделку по покупке Twitter. Однако в последний момент Айгер понял, что это принесет множество проблем. Например, негатив в комментариях и фейковые новости. Чтобы сохранить целостность бренда, Walt Disney отказалась от Twitter и сосредоточилась на других проектах.

4. Не теряйте оптимизм.

Никто не пойдет за пессимистом. Одним из многочисленных последствий атак 11 сентября 2001 года стало глобальное падение туризма. Для Walt Disney тогда наступили тяжелые времена.

Предшественник Айгера Майкл Эйснер рассорился с многими представителями компании и нагнетал ситуацию. Айгер вспоминает, как Эйснер звонил ему и говорил: "Небо падает". В итоге многие потеряли к нему доверие, и ему пришлось покинуть пост.

"Пессимизм ведет к паранойе… В трудные моменты люди, которыми вы руководите, должны чувствовать, что их работа имеет значение, а не заботиться лишь о самосохранении. Речь не о том, чтобы говорить, что все хорошо, когда все плохо.

Речь о том, чтобы чувствовать, что вы и ваше окружение вместе стремитесь к лучшему результату, а не что всему конец".

5. Не позволяйте принимать решение своему эго.

Сегодня многие знаменитости тепло отзываются об Айгере. Опра Уинфри считает его одним из своих лучших друзей и как-то призналась, что видит в нем потенциал президента Америки.

Однако Айгеру пришлось пережить немало интриг на ABC. А когда он был кандидатом на пост генерального директора Walt Disney, ему ставили в укор поддержку скандального предшественника Эйснера, у которого он тогда был в заместителях.

Айгер выслушал немало жестких высказываний в свой адрес, но не поддался эмоциям. Даже когда после его назначения в 2005 г. потомок соучредителя компании Рой Дисней вместе с бывшим членом совета директоров Стэнли Голдом подали в суд на совет директоров за то, что Айгера выбрали генеральным директором, Айгер не обиделся (хоть и был ошарашен!), а предложил сотрудничество.

АПД. Добавлю к этому , что 25 февраля 2020 г. решением совета директоров компании Глава Disney Роберт Айгер уходит с должности. Его место займет Боб Чапек, который до сих пор отвечал за парки развлечений Disney.

За период правления Айгера Disney стала крупнейшей компанией в Голливуде. В 2006 году она приобрела Pixar за $7,4 млрд, в 2009 году Marvel за $4 млрд, в 2012 Lucasfilm за $4,06 млрд, а в 2019 году закрыла крупнейшую сделку в истории Голливуда, приобретя активы 20 Century Fox за $71,3 млрд. Также при руководстве Айгера компания запустила стриминговий сервис Disney +. Он появился в ноябре 2019 года и сейчас им пользуются 26,5 миллиона подписчиков.

Айгер пояснил, что решение не было спонтанным — он уже несколько месяцев планировал покинуть пост главы компании. Он считает, что именно сейчас — после успешного запуска Disney+ и крупнейшей сделки с 21st Century Fox — лучшее время, чтобы сменить главу. Айгер не уйдет из Disney до окончания контракта — 31 декабря 2021, он будет исполнительным директором, будет вводить Чапека в курс дел и займется "творческим развитием" компании.

"Я твердо уверен в Бобби и с удовольствием жду ближайшие 22 месяца совместной работы, пока он будет привыкать к новой роли и глубже знакомиться с многогранными глобальными бизнесами Disney, тогда как я сосредоточусь на творческих задачах компании", — сказал Айгер в комментарии Deadline.

The New York Times пишет, что к концу 2021 года Айгер, как и раньше, будет возглавлять совет директоров Disney, перед которым будет отчитываться Чапек.

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