Просто вымрут: какие города России могут исчезнуть

В России существует не менее 300 городов, которым в обозримом будущем грозит исчезновение.
Каждый год население России сокращается на 400 тысяч человек, пишет "Русская семерка".
Так, по информации издания, на грани исчезновения находятся такие населенные пункты в РФ:
Новокузнецк - один из культурных и экономических центров Сибири. Он является лидером среди российских городов по химическому загрязнению воздуха.
Артем - город среди лидеров по числу краж и преступлений, связанных с наркооборотом. Его население тает на глазах. В 2000 году там закрыли последнюю шахту.
Верхоянск - один из самых маленьких городов России с населением всего в 1200 человек. Его еще называют "городом ссыльных".
Иваново - так называемый город невест. Ученые из Калифорнийского университета, ссылаясь на падение рождаемости и рост смертности, предрекают городу исчезновение до наступления 2100 года.
Артемовск - город золотоискателей. Сейчас там проживает 1970 человек, за последние полстолетия численность населения этого города сократилось в пять раз.
Норильск – второй по численности город за полярным кругом, одновременно один из самых загрязненных и депрессивных в мире. Он самый быстровымирающий среди крупных российских городов.
Воркута – город с самыми быстрыми темпами вымирания в России.За 10 лет население сократилось на 25%.
Как сообщал "Обозреватель", ранее депутат нелегитимной Госдумы РФ, писатель Сергей Шаргунов заявил, что вероятность распада России велика, а война в Украине является для РФ "тестом на прочность".
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