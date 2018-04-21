Просто вымрут: какие города России могут исчезнуть

В России существует не менее 300 городов, которым в обозримом будущем грозит исчезновение.

Каждый год население России сокращается на 400 тысяч человек, пишет "Русская семерка".

Так, по информации издания, на грани исчезновения находятся такие населенные пункты в РФ:

Новокузнецк - один из культурных и экономических центров Сибири. Он является лидером среди российских городов по химическому загрязнению воздуха.

Артем - город среди лидеров по числу краж и преступлений, связанных с наркооборотом. Его население тает на глазах. В 2000 году там закрыли последнюю шахту.

Верхоянск - один из самых маленьких городов России с населением всего в 1200 человек. Его еще называют "городом ссыльных".

Иваново - так называемый город невест. Ученые из Калифорнийского университета, ссылаясь на падение рождаемости и рост смертности, предрекают городу исчезновение до наступления 2100 года.

Артемовск - город золотоискателей. Сейчас там проживает 1970 человек, за последние полстолетия численность населения этого города сократилось в пять раз.

Норильск – второй по численности город за полярным кругом, одновременно один из самых загрязненных и депрессивных в мире. Он самый быстровымирающий среди крупных российских городов.

Воркута – город с самыми быстрыми темпами вымирания в России.За 10 лет население сократилось на 25%.

Как сообщал "Обозреватель", ранее депутат нелегитимной Госдумы РФ, писатель Сергей Шаргунов заявил, что вероятность распада России велика, а война в Украине является для РФ "тестом на прочность".