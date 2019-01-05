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''Простая бумага'' для ''раскольников'': Томос для Украины разозлил РПЦ

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В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".

"Томос – бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой", – написал он в своем канале Telegram.

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Также в РПЦ заявили, что патриарх Варфоломей якобы окончательно оторвал себя от мирового православия, вручив Томос "раскольникам" в Украине.

В то же время архиепископ УПЦ Климент Вечеря утверждает, что предоставление автокефалии ПЦУ якобы является нарушением всех святоотеческих и апостольских правил.

"Церкви не создают патриархи и президенты. Церковь создал Господь, и никто не имеет никакого права создавать новые церкви. То, что сейчас творит Константинопольский патриарх, является грубым нарушением всех святоотеческих и апостольских правил, по которым церковь жила 2 тысячи лет", – разозлился он.

''Простая бумага'' для ''раскольников'': Томос для Украины разозлил РПЦ

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с возвращением канонической церкви и выразил надежду на положительные изменения в религиозной жизни Украины.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Место
Украина
Тег
единая церковь
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Santi Amonito
Santi Amonito
Как раз "рпц" и "сотворили" 2 раза: первый раз - питер-раз, а второй - коба. Так о каком "створении господнем" их "политправославия" гундосят гундяевцы?
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Скала Богдан
Скала Богдан
Простим папірцем був Будапешський меморандум, так що тепер кацап іди на хуй.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Горят ватные пердаки
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