''Простая бумага'' для ''раскольников'': Томос для Украины разозлил РПЦ

В Российской православной церкви гневно отреагировали на предоставление Православной церкви Украины Томоса Вселенским патриархом Варфоломеем.

В частности, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал этот исторический документ "простой бумагой".

"Томос – бумага, являющаяся результатом неуемных политических и личных амбиций. Подписанная в нарушение канонов и потому не обладающая никакой канонической силой", – написал он в своем канале Telegram.

Томос для Украины Сегодня

Также в РПЦ заявили, что патриарх Варфоломей якобы окончательно оторвал себя от мирового православия, вручив Томос "раскольникам" в Украине.

В то же время архиепископ УПЦ Климент Вечеря утверждает, что предоставление автокефалии ПЦУ якобы является нарушением всех святоотеческих и апостольских правил.

"Церкви не создают патриархи и президенты. Церковь создал Господь, и никто не имеет никакого права создавать новые церкви. То, что сейчас творит Константинопольский патриарх, является грубым нарушением всех святоотеческих и апостольских правил, по которым церковь жила 2 тысячи лет", – разозлился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с возвращением канонической церкви и выразил надежду на положительные изменения в религиозной жизни Украины.