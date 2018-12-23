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''Проснулся медведь-шатун'': россиян разозлила нова резолюция по Крыму

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Принятая накануне Генассамблеей ООН резолюция о“Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина” не на шутку разозлила россиян.

Топовые пропагандистские издания страны опубликовали новости, в которых назвали документ антироссийским. Читатели изданий кремлевского пула не скрывают своей злости.

"Мне вот просто даже интересно, в чем же они видят там нарушение прав человека?.. В той же Одессе, где сжигали людей, они никаких нарушений прав не видели?" — пишут в комментариях.

Новости
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''Проснулся медведь-шатун'': россиян разозлила нова резолюция по Крыму
''Проснулся медведь-шатун'': россиян разозлила нова резолюция по Крыму
''Проснулся медведь-шатун'': россиян разозлила нова резолюция по Крыму

Генассамлея ООН

Генассамлея ООН

ТСН

И тут же переводят стрелки: "А давайте ООН примет резолюцию о нарушении прав человека во Франции,слабо? А ведь там настоящие нарушения тех самых пресловутых прав".

Есть и другая позиция. "Россия — это дикий медведь-шатун проснувшийся посреди спячки. А таких медведей, если они людям угрожают, отстреливают", — пишут другие пользователи.

''Проснулся медведь-шатун'': россиян разозлила нова резолюция по Крыму
''Проснулся медведь-шатун'': россиян разозлила нова резолюция по Крыму
''Проснулся медведь-шатун'': россиян разозлила нова резолюция по Крыму
''Проснулся медведь-шатун'': россиян разозлила нова резолюция по Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером в субботу, 22 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о“Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина”. За проголосовали 65 государств-членов, против — 27, 70 делегатов воздержались.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
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Галицький Данило
Галицький Данило
Да этот шатун не впадал в спячку с момента когда разные заморские казановы при сцаре сифилитике, петруше первом, его разбудили и сгибридили ему историю сруцкага болота назвав это болото прилагательным существом, сруцкий, ещё тогда он начал лезть в разные окна по целому миру, только на протяжении всего своего шатунства менял разные шкуры. А счас на рогатке этот шатун и вокруг него песец бродит.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Разозлила???Да ну...))))В России вооще никто не заметил...ну никто
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Да. Сегодня с таксистом ехал, у которого брат мужа жены работает в Администрации президента. Говорит, что у них с утра истерика. Уже в открытую обсуждают, как вернуть Крым.
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