''Проснулся медведь-шатун'': россиян разозлила нова резолюция по Крыму

Принятая накануне Генассамблеей ООН резолюция о“Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина” не на шутку разозлила россиян.

Топовые пропагандистские издания страны опубликовали новости, в которых назвали документ антироссийским. Читатели изданий кремлевского пула не скрывают своей злости.

"Мне вот просто даже интересно, в чем же они видят там нарушение прав человека?.. В той же Одессе, где сжигали людей, они никаких нарушений прав не видели?" — пишут в комментариях.

Генассамлея ООН ТСН

И тут же переводят стрелки: "А давайте ООН примет резолюцию о нарушении прав человека во Франции,слабо? А ведь там настоящие нарушения тех самых пресловутых прав".

Есть и другая позиция. "Россия — это дикий медведь-шатун проснувшийся посреди спячки. А таких медведей, если они людям угрожают, отстреливают", — пишут другие пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером в субботу, 22 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о“Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина”. За проголосовали 65 государств-членов, против — 27, 70 делегатов воздержались.