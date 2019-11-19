Прослушивала Россия: вспыли детали скандального разговора Трампа об Украине

В России могли прослушивать телефонный разговор президента США Дональда Трампа с послом Штатов при Евросоюзе Гордоном Сондландом, который находился в Украине.

Об этом на закрытом слушании в Палате представителей Конгресса заявил сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс, о чем свидетельствует опубликованная стенограмма.

Со слов дипломата, Сондланд разговаривал с Трампом по мобильному телефону, находясь в ресторане в Киеве. В данной беседе глава Белого дома якобы мог интересоваться возможностью Украины начать уголовное дело прости сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

"Для меня это было странно. По моему опыту, телефонные разговоры с президентом содержат очень чувствительную с точки зрения безопасности информацию, и осуществляют соответствующим образом", – отметил он.

Сондланд также добавил, что есть риск, что телефонный разговор мог быть прослушан.

"Я считаю, что как минимум две из трех, а то и все три сети сотовой связи принадлежат российским компаниям, или же у них есть значительные доли. Мы обычно исходим из того, что мобильная связь на территории Украины прослушивается", – подчеркнул он.

При этом Холмс сообщил, что в самом начале разговора голос Трампа был слишком громким, и Сондланд отодвинул трубку от уха, так что разговор стал слышен окружающим людям в ресторане.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший офицер ЦРУ Марк Полимеропулос рассказал, что разговор между послом США в ЕС Гордоном Сондлендом и президентом Дональдом Трампом могли прослушивать службы разведки многих стран.

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