Просить не будет: Джонсон выдвинул жесткий ультиматум по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен просить главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера об отсрочке Brexit на саммите лидеров ЕС 17-18 октября.
Как передает "Европейская правда", об этом после встречи сторон рассказал представитель правительства Британии. По его словам, 31 октября Джонсон выведет страну из Евросоюза.
"Лидеры согласились с тем, что дискуссии необходимо активизировать и встречи будут проводиться на ежедневной основе", - сказал спикер, отметив, что премьер также надеется договориться об устранении проблемы по ирландской границе в соглашении с ЕС, по которому документ не был поддержан в парламенте Великобритании.
"Было решено, что переговоры также должны вестись на политическом уровне между Мишелем Барнье и министром по вопросам Brexit, а также пройдут переговоры между президентом Юнкером и премьер-министром", - сказано в заявлении.
При этом в Еврокомиссии добавили, что от Лондона так и не поступили необходимые предложения по Brexit.
Борис Джонсон
Коммерсант
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Brexit" на OBOZREVATEL.