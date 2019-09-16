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16 сентября • обновлено в 18:42
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Просить не будет: Джонсон выдвинул жесткий ультиматум по Brexit

1.2т Читать материал на украинском

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не намерен просить главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера об отсрочке Brexit на саммите лидеров ЕС 17-18 октября.

Как передает "Европейская правда", об этом после встречи сторон рассказал представитель правительства Британии. По его словам, 31 октября Джонсон выведет страну из Евросоюза.

"Лидеры согласились с тем, что дискуссии необходимо активизировать и встречи будут проводиться на ежедневной основе", - сказал спикер, отметив, что премьер также надеется договориться об устранении проблемы по ирландской границе в соглашении с ЕС, по которому документ не был поддержан в парламенте Великобритании.

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"Было решено, что переговоры также должны вестись на политическом уровне между Мишелем Барнье и министром по вопросам Brexit, а также пройдут переговоры между президентом Юнкером и премьер-министром", - сказано в заявлении.

При этом в Еврокомиссии добавили, что от Лондона так и не поступили необходимые предложения по Brexit.

Борис Джонсон

Борис Джонсон

Коммерсант

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Персоны
Жан-Клод Юнкер Борис Джонсон
Место
Великобритания
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Н Олег
Н Олег
несмешные английские клоуны хотят уйти, не заплатив долги -- заплатят другим способом, немцам они вже надоели
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Всё о ЕС: вход рубль, выход два, ещё и проебалтов всяких корми
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кому выдвинул ультиматум?
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