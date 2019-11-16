Просил лично: выяснилась скандальная деталь встреч Трампа с украинскими бизнесменами

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп проводил личную встречу с партнерами своего адвоката Рудольфа Джулиани американскими бизнесменами украинского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом, на которой поручил им оказать давление на власти Украины.

Как сообщает CNN, целью стояло расследование деятельности в этой стране бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Как сообщили изданию два источника, указанная встреча состоялась на вечеринке по случаю Хануки в Белом доме.

Новости Появилось видео тайной встречи помощника Зеленского с лоббистом Трампа

Дональд Трамп Украинская правда

Доказательством является фотография со страницы Парнаса в одной из социальных сетей. На снимке изображены стоящие рядом и улыбающиеся предполагаемые участники якобы состоявшейся позже "закрытой встречи", а также вице-президент США Майкл Пенс.

Сообщается, что позже Парнас рассказал своим доверенным лицам о "секретной миссии", порученной ему Трампом, касающейся оказания давления на украинские власти. Отмечается, что Трамп через Джулиани должен был передавать указания, а двое его партнеров должны были их исполнять.

По данным телеканала, Парнас в совершенстве владеет русским языком, в то время как Фруман был ценен большим количеством бизнес-связей в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, с Парнасом и Фруманом Дональд Трамп встречался минимум 10 раз. В качестве доказательств были предоставлены фото, сделанные во время президентской кампании Трампа.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!