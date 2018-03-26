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"Прощай, мой добрый учитель": появились детали о погибшей в Кемерово женщине

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Погибшая в пожаре в российском ТЦ "Зимняя вишня" Татьяна Дарселия была заместителем директора по воспитательной работе и учителем английского языка кемеровской гимназии №17.

"25 марта 2018 года, во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня", погибла заместитель директора по воспитательной работе Дарсалия Татьяна Викторовна. Администрация и педагогический коллектив выражают искренние соболезнования родным и близким Татьяны Викторовны. Память о ней навечно останется в сердцах педагогов и гимназистов", — написали на сайте школы, где работала погибшая.

"Обозреватель" нашел страницу погибшей в соцсети "Вконтакте". Ученики и коллеги Дарселии выразили свое сочувствие в связи с новостью о трагедии.

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"Моя дорогая девочка, как же так? Танечка, дорогая, пусть земля тебе будет пухом, мой светлый чистый человечек...", "Танечка, как же так? Не могу поверить... Кажется, что тебе еще можно позвонить и поговорить с тобой.... Буду помнить тебя всегда! ...", "Вы были очень хорошим учителем", "Прощай, мой добрый учитель...", — написали на ее стене "Вконтакте".

Как сообщал "Обозреватель", опубликован список пропавших без вести и первые фото погибших.

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Темы
ЭксклюзивПожар в ТРЦ Кемерово
Место
Россия
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