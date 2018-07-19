Прорыв в деле Скрипаля: министр Великобритании заявил о "диком" фейке

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию о том, что полиция идентифицировала отравителей экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом Уоллес написал в четверг, 19 июля, в Twitter под соответствующим сообщением Press Association.

"Я думаю, что эта новость относится к группе" неправильно информированных и диких спекуляций", - заявил Уоллес.

I think this story belongs in the “ill informed and wild speculation folder” — Ben Wallace MP (@BWallaceMP) 19 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления Скрипалей.

В начале июля текущего года в Британии, в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, произошло еще одно серьезное отравление неизвестным веществом. Одна из пострадавших скончалась в больнице.