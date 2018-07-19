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Прорыв в деле Скрипаля: министр Великобритании заявил о "диком" фейке

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Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию о том, что полиция идентифицировала отравителей экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом Уоллес написал в четверг, 19 июля, в Twitter под соответствующим сообщением Press Association.

"Я думаю, что эта новость относится к группе" неправильно информированных и диких спекуляций", - заявил Уоллес.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция Великобритании восстановила последовательность событий в день отравления Скрипалей.

В начале июля текущего года в Британии, в соседнем с Солсбери городе Эймсбери, произошло еще одно серьезное отравление неизвестным веществом. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на Обозревателе.

Тема
Отравление Скрипаля
Место
Великобритания
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