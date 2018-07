Прорыв в деле Скрипаля: министр Великобритании заявил о "диком" фейке

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес опроверг информацию о том, что полиция идентифицировала отравителей экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом Уоллес написал в четверг, 19 июля, в Twitter под соответствующим сообщением Press Association.

"Я думаю, что эта новость относится к группе" неправильно информированных и диких спекуляций", - заявил Уоллес.

I think this story belongs in the “ill informed and wild speculation folder”