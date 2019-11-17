Американські борці з корупцією, за підтримки європейців і за згоди росіян, вигнали з Молдови олігарха Плахотнюка. А замість нього і його політичної сили зараз владу в країні взяв Додон і його проросійська партія.

Півроку назад цей симпатик Путіна повернув собі контроль над спецслужбою СІБ - аналог СБУ. А зараз призначив міністром оборони симпатика сепаратистів на Донбасі (і свого родича).

Таким чином, пропутінські політики захопили владу в Молдові, а на кордоні з Україною отримуємо ще одну ворожу армію. Привіт стратегам в Вашингтоні... І українцям, що так раділи "антикорупційній політиці США", переносячи молдавську ситуацію на українські реалії - прибрали Порошенка, зате отримали Коломойського, який вже вголос пропонує лягти знов під РФ.

Не переживайте, в російському концтаборі у вас корупції не буде.

*** Виктор Гайчук занял должность министра обороны в сформированном 14 ноября правительстве Иона Кику. До ухода в правительство Гайчук был советником Игоря Додона, секретарем Высшего совета безопасности. Гайчук является родственником Додона: "Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример - Донбасс. У Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы. А у Украинской армии 168 тысяч. Так, по-простому. То есть, дух, вера являются эффективнее в борьбе. Если боец верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника", - заявил тогда Гайчук.

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